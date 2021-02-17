陀槍師姐2021︱子女性格各異教導方式大不同　陳豪計劃送孩子海外留學：學習面對人生

▲ 陳豪出名是圈中寵妻好男人。

每個人在生活中擔當著不同的角色，陳豪（Mo）除了是位演員外，亦是暖爸、寵妻好丈夫，以及咖啡店的老闆。

陳豪早前接受TOPick訪問，善於「時間管理」的阿Mo於事業及家庭間取平衡，著緊三名子女的身心發展外，作為愛妻號的他未有忽略好好經營婚姻。陳豪說：「因為我相信小孩在充滿愛的環境下孕育，才會學懂表達愛，展現如陽光般的笑容。」

阿Mo主張讓子女自由發展，將來計劃安排他們負芨外國，放手讓子女探索人生路：「如果父母為子女安排好所有事，等同握殺他們學習及實踐機會。」

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▲ （陳家瑩攝）

陳豪爆肚放笑彈

陳豪與宣萱繼《使徒行者2》再次合作，於《陀槍師姐2021》內扮演一對歡喜冤家。阿Mo演飛虎隊男神蒙Sir，跟宣萱所演的懸案小組隊員Diana聯手查案，由於監製希望有別於過往的《陀槍》系列，故今次加重喜劇元素。

阿Mo說：「拍攝時都幾多爆肚位，連宣萱也預計不到，比劇本所寫的還要多，結果她做了真反應出來。演喜劇可以放肆一點，跟監製說要給予我們空間，讓我先行過濾，感覺好笑才represent出來，甚至我在劇本上作出少許改動。」

抱謙虛心態學習

阿Mo自言喜愛演喜劇：「對我來說感覺舒服，因為我是愛搞笑的人，引人發笑不算難度高。」

陳豪現在形象親切幽默，可是初出道時卻予人不苟言笑甚至惡死的感覺，所以入行拍電影時多被派演反派。

其實Mo於19年前已曾出演《陀槍師姐III》，飾演一名黑幫大佬陳耀揚。那時阿Mo剛加入TVB，是他參演的第二套劇：「當時有不少飛車場口，找來『鬥車』的車隊一起拍攝，最難忘是出場前架車先打一個白鴿轉，然後我開門落車。」

入TVB前曾在電影圈浮沉一段日子，故起初到電視圈可算是到另一媒介重新發展：「抱著重新學習的心態，吸收身邊演員的長處，連同導演拍攝手法也會留意，活像學生一樣。」

阿Mo續說：「當一個演員由沒有工作變為有工開，而那些工作是學習的機會，這裡（指TVB）亦是實踐的地方，只會感覺開心及享受。」

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家庭放第一位

默默耕耘終有回報，阿Mo於2007年摘下視帝獎座兼擢升為當家小生，入行20多年的他對演戲依然滿熱誠，沒有「滑了啞」的狀況。

他說：「視乎你喜不喜歡，當你不喜歡做一件事情時，技術自然慢慢減退。Skill set跟mind set也很重要，除演戲技巧要進步，情感、看法及視野也要同樣地進步。當喜歡做一件事情時，自然會投放時間和精神，靠不斷去實踐才會進步，跟做生意一樣，過程中不斷嘗試及面對失敗，人生就是這樣。」

事業如意的阿Mo，家庭生活亦幸福滿瀉，與太太陳茵媺結婚後三年抱三，兩名小寶貝包括7歲大仔Aiden、5歲次子Nathan及4歲細女Camilla。

這位暖男爸爸努力工作賺錢，太太陳茵媺專心相夫教子：「家庭是我的原動力，亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

說到管教三名寶貝，阿Mo直言是嚴父一名：「我是個對自己要求高及有紀律的人，由不喜歡做gym至慢慢愛上，當中會追求技術及計算食物份量等，當我喜歡一件事時會努力達成目標。」

阿mo說：「正如教導小朋友做功課時，要求筆劃不可以錯，即使他們哭著也要堅持，擦掉它再學過，直至他們學懂才會放手。」

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用不同方法教導子女

阿Mo不諱言，曾因教子女做功課而發脾氣，不過努力付出才有回報：「大仔由起初完全不曉中文兼哭著說怕學中文，之後慢慢跟他溫習，最終考試100分兼喜愛中文，所以父母要找一套合適的方法，讓子女吸收到知識。」

三名子女性格迥異，故阿Mo要調校教導方式：「大仔較聰明，會懂得想方法幫助記憶，譬如寫notes，慢慢教導下成績也不錯；至於次子較有耐性，但學習能力不及大仔強，不可以迫得他太緊，要多點耐性。」

說到「前世情人」細女，阿Mo即笑說：「女兒專對抗強權，你愈施硬攻她愈不接受，但她又聰明，只要提升其興趣，便會完成要做的事情，所以我要想方法激發其興趣。」

▲ 陳豪三名子女。（取自instagram）

阿Mo安排三名子女入讀國際學校，為他們將來赴外國留學鋪路外，國際學校很注重學術科目的學習，阿Mo希望讓子女打好根基：「入讀首年已要讀200本中文書，而升小一之後就兩星期一小測，三個星期一大測。」

由於太太陳茵媺的老家在加拿大，故將來有意安排三名子女到加國讀書。

阿Mo謂父母要懂得放手，「人應該要出外擴闊視野，認識不同的朋友和汲取人生經驗，大學時期是比較重要的人生階段，認識的朋友、工作伙伴可能是讀大學時認識，所以建議讓子女到外國『浸』下，思想及視野也要國際化。」

他並說：「如果家長為子女安排好所有事，等同握殺他們學習及實踐機會，某時候要靠著自己去學習，沒可能有人在身邊幫忙，因為現實社會就是這樣。他們總要學習面對人生、學習在亂世中生存及學懂面對感情挫折，要學識負責任，作為父母想子女長大，同時又不想他們離開自己，是十分矛盾。」

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超級愛妻號陳豪

不少夫婦將焦點放於教導子女身上，由此疏忽維繫感情。

阿Mo與陳茵媺結婚7年來恩愛不減，只因他會花心思經營感情，有時撇下子女享受下二人世界：「不想夫婦間感情變淡，因為相信只要跟太太有著愛，而小孩在充滿愛的環境下孕育，才會學懂表達愛，他們才會感到開心，展現如陽光般的笑容。」

阿Mo覺得愛要宣之於口：「夫婦間的感情要維繫，雙方並非忍耐，反而是要好好溝通，意見可以不合，但要包容對方。」

可是工作上難免與不少靚女藝人合作，身為型佬的阿Mo又如何給予太太安全感呢？「我本身已經是安全感的『品牌』，表面上看似開放，但實際上是男女授受不親的人，拍親熱戲也盡量避免，亦避免跟女藝人太親近，並非對她們不好，只是對身邊人要有交代。」

好男人並非要有車又有樓，而是懂得在乎身邊的女人。

記者：游艾維

同場加映：Joe Junior夫婦訪問