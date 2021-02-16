  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科興疫苗｜疫苗顧問專家委員會經審視補充資料　一致建議批准在香港緊急使用科興疫苗

社會 19:23 2021/02/16

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本港最快下月展開新冠疫苗接種計劃。(資料圖片)

疫苗顧問專家委員會上周三(10日)就內地科興疫苗於港緊急使用開會，認為科興疫苗安全有效，惟要求科興提供更多數據。委員會今日(16日)經開會討論科興提交的補充資料後，一致決定向食物及衞生局推薦科興疫苗，建議批准在香港緊急使用。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，科興提供的資料顯示，第2針相隔28天後製造抗體較理想，故推薦第2針相隔28天後注射較好。委員會經討論後，一致認為科興疫苗的效益較風險高，將推薦疫苗予當局作緊急使用。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

委員會召集人劉澤星上周三於會後表示，有兩個問題希望科興回答及提供更多資料，包括兩劑疫苗相隔14日和28日接種的效果，會向科興收集更多數據，並指將會在兩星期內再次開會決定是否批准緊急使用。

同場加映，【TOPick診症室】新年多油脂易增磅 　中醫師指有些體質易肥難瘦可配合中藥及耳穴減肥

 TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

防疫措施︱陳肇始指場所負責人若未有遵守防疫措施　須停業3日、7日或14日
今日 18:10
防疫措施︱陳肇始指場所負責人若未有遵守防疫措施　須停業3日、7日或14日
防疫措施｜恢復晚市堂食、容許最多4人一枱　惟食肆須登記食客個人資料、員工每14日接受一次核酸檢測
今日 17:57
防疫措施｜恢復晚市堂食、容許最多4人一枱　惟食肆須登記食客個人資料、員工每14日接受一次核酸檢測
防疫措施｜體育館、戶外球場等運動設施19日起部分重開　入場者須掃「安心出行」二維碼或登記資料
今日 18:24
防疫措施｜體育館、戶外球場等運動設施19日起部分重開　入場者須掃「安心出行」二維碼或登記資料
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
今日 10:33
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒