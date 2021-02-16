科興疫苗｜疫苗顧問專家委員會經審視補充資料　一致建議批准在香港緊急使用科興疫苗

▲ 本港最快下月展開新冠疫苗接種計劃。(資料圖片)

疫苗顧問專家委員會上周三(10日)就內地科興疫苗於港緊急使用開會，認為科興疫苗安全有效，惟要求科興提供更多數據。委員會今日(16日)經開會討論科興提交的補充資料後，一致決定向食物及衞生局推薦科興疫苗，建議批准在香港緊急使用。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，科興提供的資料顯示，第2針相隔28天後製造抗體較理想，故推薦第2針相隔28天後注射較好。委員會經討論後，一致認為科興疫苗的效益較風險高，將推薦疫苗予當局作緊急使用。

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委員會召集人劉澤星上周三於會後表示，有兩個問題希望科興回答及提供更多資料，包括兩劑疫苗相隔14日和28日接種的效果，會向科興收集更多數據，並指將會在兩星期內再次開會決定是否批准緊急使用。

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記者：蘇文軒