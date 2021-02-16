戲院重開｜戲院禮儀歌譜新詞繼續林二汶獻唱　《神奇女俠1984》《拆彈專家2》蓄勢待發

▲ 百老匯院線的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱。

全港戲院經歷78日停業，終於2月18日年初七人日重新投入服務。當中，百老匯院線和林二汶、插畫師b.wing、作曲戴偉合作的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱，呼籲影迷一齊返戲院睇戲：「大銀幕至靚至正，怎麼可取替到！」。

今次戲院禮儀片的歌詞創作二汶亦有份參與，可謂相當有心：「等戲院開真係等好耐喇！希望大家更珍惜可以在戲院睇戲的時光。」

▲ 百老匯院線的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱。

戴偉亦表示作為電影工作者：「等戲院開等咗好耐啦！戲院開返真是開心到想喊！多謝院線堅持到今日，亦希望大家報復式入去睇戲啦！」新版戲院禮儀片將於2月18日初七人日起開始在百老匯院線旗下13間戲院播放。

全新版戲院禮儀片歌詞如下：

唔該熄左你個電話啦 我地依家全部返黎喇～

唔該熄埋個padpad好嘛？ 睇戲要入黎戲院先過癮架 All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show! 等戲院開等好耐喇！ 仲有爆谷機呢？（哇！唔該揸穩杯汽水呀）

好多好多新片等緊你呀

大銀幕至靚至正 怎麼可取替到

睇左哩套不如睇多一套 It is the time to enjoy the show! All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!

據悉，2月18日在香港上映的新片包括《神奇女俠1984》、《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《靈魂奇遇記》等。