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戲院重開｜戲院禮儀歌譜新詞繼續林二汶獻唱　《神奇女俠1984》《拆彈專家2》蓄勢待發

娛樂 18:15 2021/02/16

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百老匯院線的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱。

全港戲院經歷78日停業，終於2月18日年初七人日重新投入服務。當中，百老匯院線和林二汶、插畫師b.wing、作曲戴偉合作的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱，呼籲影迷一齊返戲院睇戲：「大銀幕至靚至正，怎麼可取替到！」。

今次戲院禮儀片的歌詞創作二汶亦有份參與，可謂相當有心：「等戲院開真係等好耐喇！希望大家更珍惜可以在戲院睇戲的時光。」

百老匯院線的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱。

戴偉亦表示作為電影工作者：「等戲院開等咗好耐啦！戲院開返真是開心到想喊！多謝院線堅持到今日，亦希望大家報復式入去睇戲啦！」新版戲院禮儀片將於2月18日初七人日起開始在百老匯院線旗下13間戲院播放。

全新版戲院禮儀片歌詞如下：

唔該熄左你個電話啦　我地依家全部返黎喇～
唔該熄埋個padpad好嘛？　睇戲要入黎戲院先過癮架

All we know~ it is the time to enjoy the show!
All we know~ it is the time to enjoy the show!

等戲院開等好耐喇！　仲有爆谷機呢？（哇！唔該揸穩杯汽水呀）
好多好多新片等緊你呀
大銀幕至靚至正　怎麼可取替到 
睇左哩套不如睇多一套

It is the time to enjoy the show! 

All we know~ it is the time to enjoy the show!
All we know~ it is the time to enjoy the show!

據悉，2月18日在香港上映的新片包括《神奇女俠1984》、《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《靈魂奇遇記》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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