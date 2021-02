戲院重開｜戲院禮儀歌譜新詞繼續林二汶獻唱　《神奇女俠1984》《拆彈專家2》蓄勢待發

全港戲院經歷78日停業,終於2月18日年初七人日重新投入服務。當中,百老匯院線和林二汶、插畫師b.wing、作曲戴偉合作的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱,呼籲影迷一齊返戲院睇戲:「大銀幕至靚至正,怎麼可取替到!」。

今次戲院禮儀片的歌詞創作二汶亦有份參與,可謂相當有心:「等戲院開真係等好耐喇!希望大家更珍惜可以在戲院睇戲的時光。」

▲ 百老匯院線的戲院禮儀片重新譜上新詞及重唱。

戴偉亦表示作為電影工作者:「等戲院開等咗好耐啦!戲院開返真是開心到想喊!多謝院線堅持到今日,亦希望大家報復式入去睇戲啦!」新版戲院禮儀片將於2月18日初七人日起開始在百老匯院線旗下13間戲院播放。

全新版戲院禮儀片歌詞如下:

唔該熄左你個電話啦 我地依家全部返黎喇~

唔該熄埋個padpad好嘛? 睇戲要入黎戲院先過癮架

All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!

等戲院開等好耐喇! 仲有爆谷機呢?(哇!唔該揸穩杯汽水呀)

好多好多新片等緊你呀

大銀幕至靚至正 怎麼可取替到

睇左哩套不如睇多一套

It is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!