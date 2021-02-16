醜女大翻身｜長相醜陋人氣低迷月入僅$7000　女偶像歷12次整容手術五官大執位

▲ 長太醜人氣低迷月入僅$7000，女偶像歷12次整容手術五官大執位。

為變靚可以去到幾盡？日本節目早前訪問一位「整容選美大賽」的冠軍尾上七海，原來她自小就因外貌感到自卑，偏偏夢想是成為一個偶像，不過如願在偶像組合出道後，卻因長相導致人氣低迷，令她最終決心整容。

日本每年都會舉行一個由醫美集團贊助的「整容選美比賽」，節目《気になる1位サンの日常》早前採訪了第四屆比賽的冠軍尾上七海，她今年23歲，是地下偶像組合「Osaka Merhen」的成員，但原來整容前的她，是個單眼皮、鼻子扁塌的女生，從小就因長相感到自卑，更抱怨媽媽把自己生得這麼醜。

不過，七海一直都夢想成為偶像，3年半前她加入「Osaka Merhen」，當時她還未整容，只靠化妝打扮，到底是甚麼原因令她決定整容呢？

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2



責任編輯：羅嘉欣