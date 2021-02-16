防疫措施｜體育館、戶外球場等運動設施19日起部分重開　入場者須掃「安心出行」二維碼或登記資料

▲ 2月19日起部分體育館重開。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，政府今日（16日）宣布多個處所將有條件重開。康文署指周五（19日）起，體育館、戶外球場、滑板場等康樂設施將重開；而音樂廳、劇院等表演場地則可容納一半觀眾下重開；公共圖書館亦會局部重開；所有人士進場前必須掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。

港府宣布周四起恢復食肆晚市堂食至10時限4人一桌，美容院﹑健身中心、主題公園等可重開，詳情請看【下一頁】

重開場所名單如下：

康樂設施

體育館、香港壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）

運動場（用作田徑活動）

棋枱

露天劇場（只供個人休憩活動使用）

極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場

模型車場、模型船池

繩網陣

交通安全城

水上活動中心

足球場、曲棍球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場等

康文署提醒市民遵守限聚規定，每組運動不得超過4人；每個場地╱球場的球員及裁判人數上限則按比賽規則而定；市民除了在戶外運動，或在與其他小組保持1.5米距離的情況下在室內運動時，才可豁免佩戴口罩。

市民可於星期四（18日）開始，使用康體通在網上、經已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站、分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂重開的收費設施系統於18日將提供預訂4天內可供預訂的收費設施，19日起則可預訂7天內的收費設施。



而公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室、貝澳營地等設施會繼續關閉至另行通知，另外有26間體育館因防疫用途而繼續暫停開放，詳情可按此查看。

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記者：徐紹軒