全職媽媽｜高薪媽媽放棄事業轉做師奶湊仔 移美港媽：我認識嘅全職媽媽無人話後悔

▲ 事業並非人生嘅全部，佢哋希望見證仔女嘅成長。

最近幾年，我眼見身邊嘅親戚朋友，越來越多人產假一過，就遞信辭職，成為全職媽媽。金融界有個笑話，以前話自己係「四大」嘅partner，人哋會覺得你勁；而家要辭職唔做partner，轉做全職媽媽，人哋先覺得你無得頂。

我有個朋友，曾係投行高層，後來疊埋心水，返屋企湊仔。商場如戰場，佢能屈能伸，終於捱出頭，點知話收山就收山。

高薪高學歷嘅事業女性，近年紛紛離開職場，回歸家庭，呢個社會到底發生咩事？最近，我係YouTube頻道「香港Vikey移民美國」，以「有聲專欄」形式，同大家探討「全職媽媽」。

事業並非人生嘅全部

曾幾何時，選擇做全職媽媽，更多係一種無奈嘅決定。

可能因為搵唔到合適嘅人，去幫手照顧細路；可能本身人工唔高，如果請外傭都要用大半份糧，於是求人不如求己；可能份工OT爆燈，有返工無放工，想見仔女一面都難；亦可能一早就好憎份工，湊仔就成為逃避職場嘅最佳籍口。

簡單啲講，都係「被逼」嘅。

不過，今時唔同往日。我認識嘅全職媽媽，唔係逼於無奈而離開職場，反而好多高薪厚職，錢途與前途都一片光明。但係，佢哋漸漸發覺，事業並非人生嘅全部，佢哋希望見證仔女嘅成長。

例如我一個朋友準備做媽咪，想搵我以前嘅外傭去幫手。呢位外傭姐姐，幫咗我哋4年半，從我囡囡出世，做到我哋離開香港，絕對醒目又靠得住。我同朋友講，當然要有信得過嘅人照顧BB，復工先唔會心掛掛嘛。點知佢話，其實只想外傭做下家頭細務，而佢就準備辭職，親力親為照顧BB。

講真，朋友選擇做全職媽媽，我的確出乎意料。佢喺大學教書，有唔少攞得出手嘅研究成果，好快連跳幾級。除咗固定嘅上堂，其餘時間自己安排，長假期又多。中產生活，逍遙自在。所以，我不解，問佢到底點諗。

佢開玩笑話，我係佢嘅偶像，佢只係學當年嘅我。仲話我上個月嗰篇【美國學校假期零功課送桌遊 港媽：最好功課是父母的陪伴】令佢下定決心。我話：「唔好玩啦，你份工，時間同錢都唔成問題。換轉係我，可能會繼續做，因為你辭職嘅成本太大。」

佢好認真咁講：「細個嗰陣，叫阿爸阿媽同我玩，佢哋成日話等陣先。有次畫咗幅畫，拎俾佢哋睇。佢哋忙到一眼都無睇過，就俾返我。被忽視嘅感覺，好難受。」佢跟住話：「我份工雖然時間自由，但其實消耗好多腦力。我唔想同BB玩嘅時候，都諗住研究同備課，心不在焉。」

我問：「筍工可遇不可求，你真係情願做個師奶？」

佢答：「工作可以再搵，但仔女嘅成長，只有一次。錯過咗，就無得返轉頭。」

好多全職媽媽，除咗高智商高情商，亦睇得通透，明白人生總有唔同嘅階段。所以，佢哋唔會後悔。

呢排興講YOLO（You Only Live Once），咪就係咁解。

媽媽最緊要開心

當然，我唔係鼓吹大家，都辭職做全職媽媽。

研究證實，細路成長嘅優劣，與媽媽是否全職，無太大關係。所以，職場媽媽無須責怪自己，覺得愧對仔女。而全職媽媽，亦唔好將「辭職都係為仔女」掛喺嘴邊。全職與否，並不重要。媽媽嘅好心情，先最有利仔女成長。

你此刻嘅每個選擇，都係當下能做嘅最好選擇。無論職場媽媽，抑或全職媽媽，都最緊要開心。正所謂，happy wife，happy life。

只有做更好嘅自己，先有選擇嘅自由，有能力隨心所欲。無論全職與否，都唔應該係「無辦法」嘅無奈決定。

囡囡一出世，我就成為全職媽媽，至今第5個年頭。我享受呢個人生階段，鍾意自己話事嘅狀態。我為自己而活，當然唔後悔。

西諺有云，「You have a lifetime to work，but children are only young once」。必須承認，可以親歷仔女嘅成長點滴，絕對係件幸福嘅事。

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文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。