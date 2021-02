全職媽媽｜高薪媽媽放棄事業轉做師奶湊仔 移美港媽：我認識嘅全職媽媽無人話後悔

▲ 事業並非人生嘅全部,佢哋希望見證仔女嘅成長。

最近幾年,我眼見身邊嘅親戚朋友,越來越多人產假一過,就遞信辭職,成為全職媽媽。金融界有個笑話,以前話自己係「四大」嘅partner,人哋會覺得你勁;而家要辭職唔做partner,轉做全職媽媽,人哋先覺得你無得頂。

我有個朋友,曾係投行高層,後來疊埋心水,返屋企湊仔。商場如戰場,佢能屈能伸,終於捱出頭,點知話收山就收山。

高薪高學歷嘅事業女性,近年紛紛離開職場,回歸家庭,呢個社會到底發生咩事?最近,我係YouTube頻道「香港Vikey移民美國」,以「有聲專欄」形式,同大家探討「全職媽媽」。

事業並非人生嘅全部

曾幾何時,選擇做全職媽媽,更多係一種無奈嘅決定。

可能因為搵唔到合適嘅人,去幫手照顧細路;可能本身人工唔高,如果請外傭都要用大半份糧,於是求人不如求己;可能份工OT爆燈,有返工無放工,想見仔女一面都難;亦可能一早就好憎份工,湊仔就成為逃避職場嘅最佳籍口。

簡單啲講,都係「被逼」嘅。

不過,今時唔同往日。我認識嘅全職媽媽,唔係逼於無奈而離開職場,反而好多高薪厚職,錢途與前途都一片光明。但係,佢哋漸漸發覺,事業並非人生嘅全部,佢哋希望見證仔女嘅成長。

例如我一個朋友準備做媽咪,想搵我以前嘅外傭去幫手。呢位外傭姐姐,幫咗我哋4年半,從我囡囡出世,做到我哋離開香港,絕對醒目又靠得住。我同朋友講,當然要有信得過嘅人照顧BB,復工先唔會心掛掛嘛。點知佢話,其實只想外傭做下家頭細務,而佢就準備辭職,親力親為照顧BB。

講真,朋友選擇做全職媽媽,我的確出乎意料。佢喺大學教書,有唔少攞得出手嘅研究成果,好快連跳幾級。除咗固定嘅上堂,其餘時間自己安排,長假期又多。中產生活,逍遙自在。所以,我不解,問佢到底點諗。

佢開玩笑話,我係佢嘅偶像,佢只係學當年嘅我。仲話我上個月嗰篇【美國學校假期零功課送桌遊 港媽:最好功課是父母的陪伴】令佢下定決心。我話:「唔好玩啦,你份工,時間同錢都唔成問題。換轉係我,可能會繼續做,因為你辭職嘅成本太大。」

佢好認真咁講:「細個嗰陣,叫阿爸阿媽同我玩,佢哋成日話等陣先。有次畫咗幅畫,拎俾佢哋睇。佢哋忙到一眼都無睇過,就俾返我。被忽視嘅感覺,好難受。」佢跟住話:「我份工雖然時間自由,但其實消耗好多腦力。我唔想同BB玩嘅時候,都諗住研究同備課,心不在焉。」

我問:「筍工可遇不可求,你真係情願做個師奶?」

佢答:「工作可以再搵,但仔女嘅成長,只有一次。錯過咗,就無得返轉頭。」

好多全職媽媽,除咗高智商高情商,亦睇得通透,明白人生總有唔同嘅階段。所以,佢哋唔會後悔。

呢排興講YOLO(You Only Live Once),咪就係咁解。

媽媽最緊要開心

當然,我唔係鼓吹大家,都辭職做全職媽媽。

研究證實,細路成長嘅優劣,與媽媽是否全職,無太大關係。所以,職場媽媽無須責怪自己,覺得愧對仔女。而全職媽媽,亦唔好將「辭職都係為仔女」掛喺嘴邊。全職與否,並不重要。媽媽嘅好心情,先最有利仔女成長。

你此刻嘅每個選擇,都係當下能做嘅最好選擇。無論職場媽媽,抑或全職媽媽,都最緊要開心。正所謂,happy wife,happy life。

只有做更好嘅自己,先有選擇嘅自由,有能力隨心所欲。無論全職與否,都唔應該係「無辦法」嘅無奈決定。

囡囡一出世,我就成為全職媽媽,至今第5個年頭。我享受呢個人生階段,鍾意自己話事嘅狀態。我為自己而活,當然唔後悔。

西諺有云,「You have a lifetime to work,but children are only young once」。必須承認,可以親歷仔女嘅成長點滴,絕對係件幸福嘅事。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。