淘寶恩物︱淘寶拼盤餐具套裝盛載六餸一湯　港女大讚：比起用普通碟更慳位

▲ 有網民用從淘寶購買的拼盤餐具套裝來盛載媽媽煮的年夜飯，慳位實用。

農曆新年到，大家趁過節都會家人吃大餐，晚餐甚至豐富得連飯桌也不夠位置擺放餸菜！一名港女在網上分享用淘寶購買的拼盤餐具套裝來盛載媽媽煮的年夜飯，晚餐陣容強大，六餸一湯整齊擺放，配搭吸引的餸菜，令整體晚餐感覺加分。

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一名港女今日（16日）在淘寶開心Share Facebook群組分享她使用淘寶購買的拼盤餐具套裝來盛載媽媽煮的年夜飯的相片，表示套碟買了很久，終於有機會用了。

拼盤餐具套裝有六個碟，中間是湯煲，碟子的邊緣彎彎，可拼到湯煲，猶如一個巨型全盒。她表示套裝直徑50cm，如果餸多的話，使用這套網比起用普通碟更節省空間。

套裝盛載著海參、雞、花膠等矜費食材，相當美觀，也吸引不少網民稱讚樓主的媽媽廚藝了得，

好廚藝，有媽媽的孩子真幸福！

另外，亦有網民分享他購買的拼盤餐具套裝，表示十分美麗。

亦有眼利網民發現套裝連中間的湯碗，一共可放7款菜色，對於著重意頭的人士未必是個好選擇，若要用這套裝，可能要另外加多一道菜。

7個餸，好似唔係咁好！

記者從淘寶官網了解，這類型的拼盤餐具套裝價錢約$100起，有不同大小及拼盤形狀。

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責任編輯：王芷瑩