防疫措施｜圖書館及3間博物館19日重開　表演場地恢復觀眾入場上限為一半

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本港新冠肺炎疫情稍有緩和，政府今日（16日）宣布多個處所將有條件重開。文娛設施方面，康文署宣布公共圖書館、香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館部分重開，而表演場地恢復可讓現場觀眾入場，上限為場地容納人數的一半，而所有進入場所的人士均須掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。

港府宣布周四起恢復食肆晚市堂食至10時限4人一桌，美容院﹑健身中心、主題公園等可重開，詳情請看【下一頁】

體育館、戶外球場等運動設施19日起部分重開，詳情請看【下一頁】

重開的文娛設施及條件如下：

文化設施恢復接待有現場觀眾的演出或活動

音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過４個，座位須平均分布

無法佩戴口罩彩排或表演的演出者須於首次入場前72小時内，進行政府認可的核酸檢測，並持有檢測陰性結果證明

附屬設施如音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，使用人數一般不超過原定可容納人數的一半

城市售票網位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機將於19日起恢復運作。康文署指，持有已取消節目門票人士，可向有關主辦機構查詢退票、退款安排；如經城市售票網售票處辦理退票、退款手續，相關詳情將於城市售票網網頁公布。



公共圖書館將局部重開

香港中央圖書館、６間主要圖書館及31間分區圖書館將會局部重開，開放設施包括成人、青少年及兒童圖書館

特別開放時間爲星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時，以及限制館內人數

公共圖書館還書箱，以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站將維持服務



博物館

香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將重新開放部分展覽設施，所有公眾節目、互動式展品及兒童設施將繼續暫停

重開的博物館每日特別開放時間由上午10時至下午5時，休館日除外，並限制館內人數

此外，音樂事務處各音樂中心將於19日恢復櫃台服務。

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記者：徐紹軒



