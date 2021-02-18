小一報名｜一條龍IB狀元搖籃滬江維多利亞學校　小一入學申請3月1日截止

▲ 滬江維多利亞學校2022-23年度的小一入學申請將於3月1日截止，有興趣的家長不要錯過。（湯炳強攝）

座落香港仔深灣道的的私立滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy），去年出產一名國際預科文憑（IB）狀元及三名榜眼，是衆多家長心目中的一條龍狀元搖籃。該校2022-23年度的小一入學申請將在3月1日截止，有興趣的家長要把握機會為子女報名。

著重培養語文能力

滬江維多利亞學校是一所IB世界學校，開辦小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）。作為一所雙語（英文、普通話）學校，所有學生均需修讀中、英文的語言與文學課程，學生的中英語能力強。此外，該校更推行雙班主任制，安排一位外籍英語老師及一名中文老師作班主任，為學生營造良好的雙語語境，協助他們打好語文基礎。

除重視語文教育外，該校亦與時並進，開設數碼公民課，教授學生各種資訊科技技能及使用科技的正確態度，培養盡責並有貢獻的世界公民。

面試考雙語溝通能力

滬江維多利亞學校2020-21年度的全年學費為139,500元，有意為子女報讀該校的家長，可在即日起至3月1日網上申請、上載所需文件及繳交1,000元入學申請費用。

而小組面試及網上家長面談將於4月至5月舉行，校方會以申請人的中英文溝通能力作為首要的錄取考慮因素。有關詳情請參考該校的「入學申請政策及程序」及「入學申請時間表」。

滬江維多利亞學校

地址︰香港香港仔深灣道19號

電話︰3402 1000

網址︰https://www.vsa.edu.hk

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責任編輯︰李世聰