戲院重開｜《靈魂奇遇記》值得捧場7大理由　以有趣為身處逆境的大家打氣

▲ 《靈魂奇遇記》

戲院在大年初七（2月18日）重開，迪士尼與彼思新作《靈魂奇遇記》（Soul）在當日上映。此片由《玩轉腦朋友》（Inside Out）導演、奧斯卡最佳動畫得主彼德托達（Pete Docter）執導。《靈魂奇遇記》值得入場觀看的7大理由：

1.為大家逆境打氣

導演彼德托達執導前作《玩轉腦朋友》外，還有《沖天救兵》（UP）和《怪獸公司》（Monsters, Inc）都有口皆碑。

這次《靈魂奇遇記》的意念醞釀了23年，導演希望透過這個有趣故事帶出「生活中一些看來毫不重要的小確幸，才是生命意義所在」的正面訊息，對身處逆境的大家，會更覺窩心感動、更有共鳴。

2.適合細路大人

貫徹彼思動畫一向風格，電影以創新意念探討人生意義，成人觀眾固然深受啟發和感動，有趣好玩的靈魂世界亦贏盡小朋友歡心，既搞笑又窩心。

3.全球口碑勁讚

《靈魂奇遇記》在全球多個國家開畫以來，愈映愈旺，叫好叫座。在中國內地亦擠身彼思動畫中國史上房票首三位。在台灣，更在2021開始的新年檔期連續五周成為台灣票房冠軍，全台票房累計已經超過1億5千萬台幣。

另外 在韓國及俄羅斯成為開畫週末票房No. 1 。在韓國，更是在COVID-19疫情期間的外語片開畫票房No. 2 。截至2021年2月16日止，全球總累積票房衝破1億4百萬美元。

4.奧斯卡大熱動畫

口碑強勁的《靈魂奇遇記》 被外國權威媒體預測為奧斯卡和金球獎最佳動畫大熱。

目前，影片已贏得多個國際影評人協會頒發的提名和大獎，包括獲金球獎提名「最佳動畫」及「最佳原創配樂」，並入選美國電影學院（American Film Institute）及美國全國電影評論協會獎（National Board of Review）的「年度十大最佳電影」，和勇奪美國影評人協會的「影評人選擇超級大獎」（The Critics Choice Super Awards）的最佳動畫！

5.具豐富想像力

創意無限的彼思動畫，繼玩轉人類的大腦，以至亡靈世界之後，今次又再開拓一個前所未見的嶄新領域——靈魂世界，一眾靈魂新手在投胎做人之前要在「起點之前」(Great Before) 接受特訓，如此新穎有趣的意念，定必為大家帶來超越想像的驚喜！



6.角色夠可愛

電影裡的靈魂仔，造型可愛盞鬼，有性格又寸咀的主角22號，更加得人鍾意；音樂老師阿祖對生命和夢想的熱愛，亦輕易令人產生共鳴；還有得意貓仔毛鬙鬙先生，一眾角色人見人愛，陪住你一齊展開歷險！



7.視覺震撼超越《玩轉腦朋友》

今次製作人由零開始，創造出天馬行空別具創意的靈魂世界，在頂尖電腦特技配合下，帶來超越《玩轉腦朋友》的視覺震撼。