狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協

▲ 由黃修平導演執導的港產片《狂舞派3》於年初七上映，並由顏卓靈（Cherry）、蔡瀚億（BabyJohn）和楊樂文（Lokman）等原班人馬演出。

由黃修平導演執導的港產片《狂舞派》於2013年8月上映，並由顏卓靈（Cherry）、蔡瀚億（BabyJohn）和楊樂文（Lokman）主演，電影當時叫好又叫座。

時隔7年多、將近8年，《狂舞派》續集《狂舞派3》於大年初七（18日）上映。顏卓靈、蔡瀚億和楊樂文等原班人馬再度聚首，並齊齊接受TOPick專訪，分享多年來變化及感受。

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原班人馬有默契

Cherry覺得拍攝續集一定要原班人馬：「不然便沒有現在這種默契，大家將心血都拋出來去做好件事。好作品的其中一個因素就是先要經歷了第一集，有那種經歷令大家聚首一堂去了解，加上第一集那個偏夢幻的故事，才能令《狂舞派3》有一個更強的底蘊。」

至於BabyJohn覺得：「看了第一集後，再感受那時至今這數年經歷，仍然在打拼或因曾經看了第一集而有過夢想。當經歷過前面的種種，便可看今集。《狂舞派》系列不止是電影本身，它變成了跟大家一起成長的時光。」

Lokman則謂：「大家的默契、團結的力量很大，各自各補位、提點，可能其他的組合未必有這麼大的效果，因為我們真的是由7、8年前開始建立這份信任、友誼。我們可以『有嗰句講嗰句』，大家一起去探討如何做好那件事，這是難得的。」

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▲ （湯炳強 攝）

身份定位轉變

相隔7年多上映續集，眾人的角色都跟上集不同，Cherry指：「第一集的阿花比較簡單，喜形於色，很『大咧咧』的一個女生。第三集的Hana很搖擺不定，很多事都想兼顧，很想身邊的人都開心，想大家都能得到其好處及利益，但有時會失去了自己。」

她覺得圍繞着Hana的主旨是尋找，「尋找她的自我價值以及她的定位。她很受身邊很多事物拉扯及影響，好像不太記得其實自己是有想法的，但為了滿足身邊人而將自己放低。」

Cherry續指：「她是不開心的，內心有一把聲音告訴她該如何走，但要妥協的話，我覺得這個世上有很多人都經歷過或處於這狀況，是需要尋回自己是怎樣的。身邊人覺得這是最好，那麼你呢？想往一個方向進發，你有否盡力？」

▲ （湯炳強 攝）

不會忘記初衷

Lokman則認為：「雖然不是同一個角色，但亦有相似之處，我覺得第三集的Dave其實是一個有些經歷的Dave，跟之前的Dave相比，他有陣掘強、憤怒。他們的初衷是一樣的，但力量卻有所不同。」

他覺得Dave所帶出的訊息就是勇氣：「真的敢於表達自己的人，或將自己內心深處拿出來的人其實不多，有時很難對別人拿出最真實的一面出來，阿Dave則正正是不理會這些，通通都告知別人，你喜歡便喜歡，不喜歡便不喜歡，他的這份勇氣我覺得是很難得的。」

BabyJohn說：「第一集的阿良很故我，他覺得是對的便會將所有人都拉去做，突然發覺這跟第三集的阿良有一個共通點。不同之處就是第一集的阿良就是12年的阿良，他覺得對的事便會一直做，而現在則變成了他的生存之道，這集也是他迷失的一集，他以為所做的仍然是自己的夢，但他其實是迷失了。」

他指：「阿良帶出的訊息就是重新定義勿忘初衷，近期最冷血的一句話就是，最怕的是你不會忘記你的初衷，只是你以為自己做的事仍然是初衷。」他續指：「這是最大的迷失。阿良就是在此迷失。另一個學習之處就是在不傷害他人的情況下完成你認為正確及要做的事情。」

▲ （湯炳強 攝）

隨時間成熟

戲中的眾人變化很大，而現實中他們也成長了，Cherry指：「他們都成熟了，BabyJohn好像一個大哥哥，他看的視野是如何一代跟一代傳承下去。我們出道的時間差不多，就如見證着對方很多事，他會令我反思我是否也應該想多一點、遠一點。」

她又指：「Lokman在我年輕一點時認識的，當時的他是一個很有氣焰的男孩，很堅持他所信奉的事，並會說出口。一路走來，他的堅持仍在，不過他成熟了，知道那把火並非用來焫（音：辣）着別人，並能控制自己那團火。」

BabyJohn曾覺得Lokman不會理會別人怎樣看，也不會去想別人如何看，「現時的他則知道自己在做甚麼，但也會看看別人如何看。我覺得這是很大的一步，不容易走的。」

他之前覺得Cherry是個很衝動的人：「她覺得是便會說，並說『你都係咁諗丫！』。現時的她仍然有這份衝動，但會說『你先說』，多想一步，這是她的成長來的。」

Lokman補充指Cherry的處事方式可能有點不同：「她的主題仍在，但會以不同方式去做。而BabyJohn的思維愈來愈大。」

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不要被不如意吞噬

戲中談及現實與妥協，依Cherry來看任何行業也會遇到：「人一出生便不斷經歷這些事。戲中的Hana是一個初出茅廬的藝人，有點像我以前的狀態，戲內也有很多我們看見、感受、觸動的生活小節，是一件有記憶點的事。」

她覺得：「首先要認清最核心想達到的事情，有to-do也有not-to-do，有排序的，例如我不太想穿這條裙，但穿了也不會對我造成甚麼傷害，若然這能換到大家更多的權益，會有比重。知道自己的核心是甚麼，也需要知道自己的底線在哪。」

▲ （《狂舞派3》劇照）

BabyJohn坦言：「如果你永遠都能按着自己的想法去做的話，這是不可能的。我永遠覺得妥協的另一面就是你能捉緊甚麼，當我要妥協一件事時，我有甚麼是能做得到的。有甚麼令我繼續做這行？繼續在這個地方生活的原因是甚麼？只要這個妥協不會太影響到這件事，我便OK了。」

去年自組公司的BabyJohn與經理人的相處也學習多了，「我也有過不願意妥協的日子，相信人人也試過，最終損手爛腳。但也不代表我們要因此而放棄一些事，我覺得有些事我們也要去捉緊的。」

▲ （《狂舞派3》劇照）

Lokman的妥協與BabyJohn也差不多：「現實的可變性不高，但妥協則可以有不同的角度出發。可能你妥協了一件事，你放棄了一些不則，但你其實也可以將你的原則變得再大一點。我知道我要吞一啖氣去做這件事，就是讓我之後做一件更強大。」

他又謂：「做喜歡的事之前，其實也需要去做很多不喜歡的事。視乎你如何去看，若然有任何不滿便將它儲起轉化成能量。最重要是不要被不如意吞噬，會失去動力，別以這種心態沉淪下去。」

顏卓靈

Hair：Hugo Poon

Makeup：Vinci Tsang @vinciwinki.com

Vest & Dress：ARTO.

Shoes：Charles & Keith

Jewellery--earrings：Swarovski

蔡瀚億

髮型：Eve Chiu

化妝：Winki Tsang@vinciwinki.com

服裝：H&M

楊樂文

Hair：Man Chan@Chic Private I Salon

Makeup：Giann Cheung@Annie G.Chan Makeup Centre

Wardrobe：@HBX Hong Kong

場地提供：Green Tomato Limited

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪