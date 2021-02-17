本土創作︱陳祖泳創作音樂圖書推廣古典音樂文化 借音樂使小朋友快樂成長

▲ 剛奪得法國藝術及騎士文學勳章的前法國五月藝術節（香港及澳門）行政總裁陳祖泳近年出版《Happy Gabby》音樂圖書系列，希望透過書本，將音樂文化推廣開去，同時讓家長向小朋友加強學習音樂的興趣。

常言道，父母最大心願是子女開心快樂地成長，剛奪得法國藝術及騎士文學勳章的前法國五月藝術節（香港及澳門）行政總裁陳祖泳近年出版《Happy Gabby》音樂圖書系列，目的就是希望送給兒子一份禮物，令他能夠快樂地成長。另外，熱衷於音樂文化的她亦希望透過書本，將音樂文化推廣開去，同時讓家長向小朋友加強學習音樂的興趣。

曾在法國留學、熱愛及醉心於藝術的陳祖泳近年出版《Happy Gabby》音樂圖書系列，至今已出版5本。《Happy Gabby》以她的小朋友命名，「Gabby」正是他的短名，而出版書本的其中一個原因是仍送給他的一份禮物，希望自己的小朋友開心快樂。

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《Happy Gabby》系列透過有故事性的古典音樂、配上文字及插畫編寫成故事，每本均有自己的主題，例如動物、節日等，節奏明快，受到小朋友及家長歡迎。然而，出書的背後卻歷盡艱辛。

陳祖泳訴說出書的過程異常艱辛，更形容為「極度困難」，指最難的不是內容製作，而是整個出版及銷售。她在找書商出版時，卻苦無門路；找書局時亦飽吃閉門羹，對方更向她表示，「唔好出書啦，我地都執笠啦，唔好做啦」。及後找到一間出版商，對方卻表示不會製作英文書，又表示製作成本高昂，加上她從未出書，所以拒絕協助。

面對種種困難，陳祖泳的出書夢沒有因此被擊倒，縱使支持出書的只有三人，包括自己的父母及丈夫，但她心中依然堅持，全因希望給自己小朋友的一份禮物，同時希望將音樂散播開去，為其他家長可提供更好的音樂圖書，培養小朋友的情操。

最終，陳祖泳排除萬難，埋頭苦幹，最終成功出版第一本，卻又要面對其他問題。她不時要到書局查看書查擺放的位置，更要與店主打交道，希望她的書本能在當眼位置展示出來，亦要檢查是否有足夠貨源，更要安排送貨及會計工作，坦言「總之咩都係一手一腳做」。

《Happy Gabby》系列出版後深得家用歡迎，陳祖泳更不時收到不少家長拍下小朋友看書時的片段及相片，認為一切的辛酸都是值得的。她亦提到，《Happy Gabby》在前年的時候舉行20場音樂會，門票更在8分鐘內售罄，因此感到鼓舞。她亦預告，原定去年會聯同香港管弦樂團舉行音樂會，但礙於疫情下，所以轉為網上舉行，預計在新年後舉行，目前亦在籌備中。

近年，很多家長讓自己的小朋友學習音樂，希望可透過音樂陶冶性情，但往往卻事倍功半，小朋友不願練習，最後更放棄音樂。對陳祖泳而言，這種情況屢見不鮮，所以製作這本書背後除了是兒子的禮物，亦希望是為香港家長提供另一渠道培養小朋友對音樂的興趣。

陳祖泳表示，家長可能使用這套音樂圖書與小朋友一起聆聽並進行互動，父母可以閱讀當中的文字給小朋友，同時播放音樂；而5歲後小朋友可以自己按播放，再反覆聆聽。她續指，由於小朋友的專注度較短，因此設定每頁歌曲的時間為20至28秒。

如何透過音樂圖書培養興趣的同時學到音樂？陳祖泳提到，學音樂最重要的是聽力，而小朋友階段正正就是最好訓練聽力的時間，

每個人都可以有Perfect Pitch（絕對音感），只是由細聽精準、音的音樂，咁就可以訓練出黎。

陳祖泳亦大談照顧小朋友心得，表示最重要的是「身教」，因為小朋友就是父母的縮影。她亦謙虛表示，自己仍慢慢學習做父母，亦不會逼自己小朋友，希望用最自然的方法提供最好的教育予他，讓小朋友開心成長。

每一次希望或要求小朋友任何一樣野的時候，講可能好易，但做就好難，所以每次都反省，要求他做野的時候自己都一定要做到。

除了出版兒童故意書，陳祖泳平常亦有撰寫藝術的專欄，更曾參與西九文化區及大館發展計劃。她熱愛藝術，亦非常留意香港本土的藝術發展。面對出版圖書的困難，她亦有不斷思考香港藝術應該如何發展。

要小朋友感受到音樂的樂趣，愛上音樂，其實周邊的藝術氛圍同樣重要。

曾留學法國並喜歡法國文化的她以法國為例，指法國政府為本地藝術提供很多資助，亦設有很多限制，如需要一定比例的法國電影、要為電影配上法文等，目的就是為增加法國文化滲入社區。

法國將自己文化文在很重要的位置，其中法國文化部的使命提到：要竭力發揚法國藝術及文化的光輝，好像太陽發光發熱，用Soft Power（軟實力）去影響世界對法國的觀感。

陳祖泳相信，每一個地方都需要很多文化製作，又認為地方有藝術家及作家，該地方便會充滿魅力。所以，她盼望未來香港會有更多藝術家，令香港在世界變得更美好，同時令香港人引以為榮。因此，她希望香港會有更多作家或不同類型的藝術家，而她個人亦會繼續努力做好給兒童的音樂圖書。

然而，陳祖泳坦言，明白目前香港從事藝術發展的人均要面對生計的問題，故希望除政府以外，私人機構亦可多支持文化藝術發展，當有更多資金時，香港的文化創意產業亦會變得更為蓬勃，百花齊放，讓香港變得更富魅力。

另一方面，她亦希望更多本地人支持本地藝術，「有觀眾先會比到Feedback（意見）佢地（藝術團體），佢地先會有進步同做得更好」。她更認為，「越多人支持本地藝術，藝術風氣變得濃厚的時候，香港就會更加好」。

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記者：曾卓鋒