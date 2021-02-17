復課｜個別學校最快下周一全校復課　有校長指疫情回落倡教職員豁免檢測

▲ 教育局早前宣布，農曆新年假期後個別學校全體教職員每兩周一檢，方可全校恢復面授課堂。（資料圖片）

農曆新年假期後全港學校的半日面授課堂人數上限，放寛至全校學生人數三分一，如全體教職員每兩周接受新冠病毒檢測才有條件全校復課。據知有小學教職員已接近完成檢測，料最快於下周一（22日）起全面復課，另有個別幼稚園擬於下月1日全校復課，但有中學校長指近日確診數字回落，認為學校無需勞師動眾接受檢測才可全面復課。

大部分學校將於下周一起有限度復課，教育局月初宣布全校復課的「額外選擇」，至今暫未公布實際申請數字；早前有學界調查指全港7成中學之中，僅3%擬安排教職員檢測以換取全校復課。

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲指，幼稚園學生年紀較小，故教職員接受檢測是「最基本嘅動作」。以其學校為例，計劃於3月1日起全面復課，事前於下周一起，先安排自理能力佳的高班（K3）學生回校上課，即使初期只有三分一人返校，也會要求老師接受檢測，包括她在內共26名教職員昨起已陸續自行到社區檢測中心或取樣本瓶檢測，暫無接獲教職員對檢測安排表示反對。

本身是中學校長的香港直接資助學校議會主席陳狄安指，部分學校在農曆年假後進行考試，故未必需要全校復課，形容學界「想睇定啲先」，僅小部分直資學校擬全面復課。

不過，陳狄安指，鑑於近日整體確診數字處於低水平，跟上一波疫情完結時復課的數據相若，「基本上學校唔需要做到檢測，都有足夠空間全面復課」，加上政府昨亦宣布放寬限聚令，「各行各業差唔多復哂業，同第3波疫情復課時差唔多，係咪差唔多可以全復呢？如果可以全復，就唔洗勞師動眾去做檢測」。

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記者：馮琪雅