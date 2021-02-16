防疫措施｜食環署新年巡查逾3,000餐飲及其他處所　28人涉嫌違規遭檢控

▲ 食環署於年初一至四（12至15日）共巡查逾3,000間處所。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，食環署於農曆新年假期期間加強就防疫規例嚴厲執法，過去4日共巡查逾3,000間處所，並向28名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規定的餐飲業務或其他處所負責人展開檢控程序，食環署亦向4名違反有關群組聚集規定的人士發出定額罰款通知書。

食環署今日（16日）表示，連同與其他部門的聯合行動，於上周五、大年初一（12日）至昨日年初四（15日），共巡查逾3,000間處所，包括2,650間餐飲處所及420間其他處所，並向28名涉嫌違反《規例》規定的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序，涉嫌在下午6時後提供堂食，以及桌子之間的距離或分隔不足等，食環署亦向四名違反有關群組聚集規定的人士發出定額罰款通知書。

食環署發言人提醒，若餐飲業務或表列處所負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

若顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被定額罰款5,000元。此外，在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。食環署會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從。發言人亦提醒有關負責人及市民須自律及合作。

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責任編輯：馮琪雅