新冠肺炎｜葵涌消防局2消防員確診及初步確診　1人曾於2月4日參與油麻地碧街封區行動

▲ 一名初步確診消防人員曾於2月4日晚上參與油麻地碧街指明「受限區域」的檢測工作，其間有穿着全套個人防護裝備。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（16日）新增８宗確診個案，本地個案佔6宗，其中3宗屬源頭不明，包括一名駐守葵涌消防局的休班消防人員（第10,793宗），消防處指另一名初步確診消防人員曾於2月4日晚上參與油麻地碧街指明「受限區域」的檢測工作，其間有穿着全套個人防護裝備。

葵涌消防局2消防員確診，70多名消防處人員列密切接觸者須檢疫，詳情請看：【下一頁】

處方指，2月15日傍晚收到衞生防護中心通知一名消防人員正式確診，而另一名與他同隊的葵涌消防局消防人員也初步確診，現正在醫院接受治療和隔離，他曾於2月6日及2月12日在葵涌消防局當值，之後在2月13日早上休班後便未有上班，而2月6日及2月12日當值期間，並沒有到其他消防局待命。此外，他曾於2月4日晚上參與油麻地碧街指明「受限區域」的檢測工作，其間有穿着全套個人防護裝備。

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記者：鄧凱文