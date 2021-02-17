痛風治療｜屯門醫院引入雙能量電腦斷層掃描　助病人精準治療痛風

▲ 屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生蔡啟堯（左）表示，該院2015年引入雙能量電腦斷層掃描系統，幫助評估痛風石治療成效。右為蔡先生。（黃建輝攝）

新春期間多與親友聚餐，開懷暢飲在所難免，但要小心痛風纏身。除了當心進食過量嘌呤高的食品引致急性痛風，慢性的結石性痛風亦要多加留神。屯門醫院引入雙能量電腦斷層掃描系統，配合尿酸溶解治療，可精準助病人治療痛風，免卻開刀之苦。

痛風成因是來自尿酸，而嘌呤則會加劇分解尿酸。屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生蔡啟堯解釋，尿酸是身體的自然產物，當血尿酸的體溫高於每公升0.4 毫摩爾的飽和點，就有機會出現結晶，特別容易積聚在關節和筋腱。免疫系統察覺到尿酸結晶，會判斷成外來物而作出攻擊，繼而產生發炎劇疼，形成急性痛風。若長期不加理會，結晶愈來愈大，最終會變成慢性結石性痛風（俗稱痛風石）。

蔡啟堯稱，本港每100人就有約3.6人會患上痛風，2015年至2019年間轉介到屯門醫院創傷及矯形科患痛風石的病人中，有25%屬從未在醫管局求診的新症，75%為舊症（平均患痛風已7.5年，最長為30年）。整體病人中有60%從未接受降尿酸藥物治療。

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該院2015年引入雙能量電腦斷層掃描系統（DECT），為痛風患者提供快速、明確的和無創的診斷，有助用於早期檢查和識別與痛風相似的疾病，並可量度痛風石的體積，幫助評估治療成效。屯門醫院放射科顧問醫生李安慈說，未有DECT之前，一般使用X光檢查，並抽取關節液及血液等化驗，以臨床表徵作診斷，「但X光只能看到關節被破壞後情況，未能準確看到侵蝕位置」。

新系統下，可以非侵入性技術分析尿酸的化學成分，從而標示出痛風石的位置分布及大小、積聚情況，配合降尿酸藥治療，將血尿酸濃度控制在低水平，約1年可以溶解90%尿酸晶體，並根據數據制定用藥方案，預測治療時長，鼓勵病人配合治療。痛風石可治癒，但痛風則需要持續服藥以維持尿酸在飽和點。

目前大部分痛風石病人均以尿酸溶解術治療代替手術，但部份情況仍需要以手術治療，包括有併發症、影響神經線等。

76歲的蔡先生患上痛風逾15年，2007年因手部麻痹向屯門醫院求診，當時尿酸水平正常，懷疑是腕管綜合症，在2010年向私家醫生求診並接受手術，手痛徵狀稍微紓緩。不過，至2017年因手腕痛及無法握拳，再轉介到屯門醫院科，透過DECT照出雙手腫起位置及手腕管都有尿酸石，便使用尿酸溶解術治療，到2019年1月第二次照DECT時，尿酸石已經消失逾95%。

記者：蘇文軒