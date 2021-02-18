設網上平台推廣生態活動　引領公眾探索本地生物多樣性

受新冠肺炎疫情影響，港人暫時無法外遊，反而多了行山，發掘本地的自然美景和欣賞自家的花花草草。漁農自然護理署（下稱漁護署）由即日起至10月期間，亦會透過「心繫自然」生態活動平台網頁，以及B仔自然教室Facebook專頁，推出一系列主題節目及活動，引領公眾認識並探索香港豐富的生物多樣性。

疫情令港人的健康意識大為提高，愈來愈多人在假日前往郊外遠足，一面觀賞自然美景，一面運動兼呼吸清新空氣。為鼓勵公眾多接觸及認識本地生物多樣性，漁護署特別設立了「心繫自然」生態活動平台，聯同合作機構共同推廣與生物多樣性相關的活動，包括疫情期間的網上活動，以及稍後舉辦的生態導賞團和工作坊等，帶動更多人欣賞並了解本港自然生態環境，以至當中種類繁多的動植物。

值得一提的是，漁護署會在活動期間陸續推出涵蓋三大主題的重點節目，包括2月至4月的《賞花賞葉》、5月至7月的《夜尋牠》，以及8月至10月的《漁農生態文化》。

▲ 香港共有2千多種原生植物，極具觀賞價值。

豐富原生植物 與動物關係密切

顧名思義，《賞花賞葉》的主角是本地孕育的原生植物，既具備觀賞價值，也與動物互惠共生，在生態上擔當重要角色，對自然環境及人類均帶來增益。很多人未必知道原來香港這個石屎森林擁有二千多種原生植物，它們很值得大家用心欣賞。

▲ 郊外潛藏不少夜行動物，每逢晚上皆熱鬧非常。

動物晝伏夜出 漁農業源遠流長

而《夜尋牠》則帶領公眾探索郊野在夜間呈現的另一面，看似寂靜的四周，其實潛藏各類夜行動物及昆蟲，如螢火蟲、貓頭鷹、果子貍、兩棲及爬行類動物等，牠們皆習慣在夜間活動及覓食，也讓夜間的大自然同樣充滿活力。

▲ 由小漁村演變為國際大都會的香港，具有深厚的漁農文化，值得深入探究。

至於《漁農生態文化》將透過分享漁農業蘊藏的傳統智慧及深遠文化，讓港人體會到魚塘、農田及濕地，有助建構多樣化的生態環境，除了為人類帶來糧食外，更有助吸引眾多生物前來覓食及棲息，故有需要繼續將這份文化傳承下去。

▲ B仔將於2月22日與一眾嘉賓齊聚Facebook專頁開Live介紹活動兼大派禮物。

設Facebook直播 大玩遊戲派禮物

漁護署將於2月22日晚上8時在B仔自然教室Facebook專頁開Live直播，向公眾介紹有關活動，屆時B仔及一眾嘉賓，包括郭爾君、岑樂怡、葉曉文、羅榮輝及黃遂心，更會與網民玩遊戲，派送禮物。

想了解更多活動詳情，可瀏覽「心繫自然」生態活動平台網頁，以及關注B仔自然教室Facebook專頁。

*因應疫情的發展，活動安排或有所調整。

「心繫自然」生態活動平台：hkbf.afcd.gov.hk

B仔自然教室Facebook專頁：facebook.com/hkbf.hk



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