消委會｜半數氣炸鍋樣本存安全隱患最貴賣逾2,000元　5款過熱時或致燙傷﹑短路【內附完整名單】

▲ 消委會測試12款氣炸鍋的電器安 全及效能表現。

氣炸鍋是近年廚房電器新寵，消委會測試市面12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現半數樣本存有部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等問題，其中5款過熱時有機會增加燙傷或短路風險，包括「德國寶」﹑「Midea」等產品；售近2,000元的「飛利浦」氣炸鍋的接地裝置亦不符安全標準要求。

消委會測試的12款氣炸鍋，售價介乎298元至2,080元不等，並參考最新版本的國際安全標準IEC 60335-1及 60335-2-9（下稱標準），測試氣炸鍋的安全程度，包括溫升、絕緣距離、接地措施、結構及標示說明等。

結果發現，有1款氣炸鍋內部電線量得的溫升超出標準上限，部分內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離同時不足，容易導致短路：

Harrow HT-AF1200（$548）

另外2款氣炸鍋手柄量得的最高表面溫度升幅分別為65K及64K，稍高於標準上限（60K），用戶長期觸摸有機會增加燙傷風險，包括：

德國寶 German Poo CKF-215（$2,080）

億世家 ecHome AF1400BK（$960）

其餘2款可能增加短路的風險的氣炸鍋包括：

普樂氏 Proluxury PAF052017（$298）

Midea MF20B（$899）

它們部分內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求的少約1至2.5毫米不等。

此外，「飛利浦 Philips HD9743/11」氣炸鍋的地線並非在電源線意外被拉扯及穩固裝置失效時最遲拉緊，接地保護效能欠佳，未能符合標準要求。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩