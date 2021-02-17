消委會｜女士豪花13萬元買鑽戒鑲工疑不穩鑽石脫掉　7旬婦被遊說買鑽石吊墜商戶不設回購

▲ 珠寶首飾是不少女士的心頭好。（經濟日報資料圖片）

珠寶首飾是不少女士的心頭好，價值亦不低，消委會過去3年共接獲436宗與珠寶首飾有關的投訴；今年首月則收到6宗相關投訴。有事主花6位數買白金鑲天然鑽石戒指，懷疑鑽戒鑲工不穩致鑽石脫落；亦有7旬婦被遊說花逾2.6萬元買白金鑲天然鑽石吊墜，店員未有事先提醒特價首飾不設回購。

陳女士投訴人數年前於某公司購買一隻約13萬元的白金鑲天然鑽石戒指，鑽戒分別由一粒梨杏粉紅鑽及其他碎鑽鑲嵌而成。事主早前發現戒子上唯一的粉紅鑽不知所踪，遂向公司反映，並於網上查找其他公司的鑽石戒子設計及

鑲工，發現鑽戒多以一個類似三角形爪托套着鑽石，但她的鑽戒卻沒有，故懷疑粉紅鑽脫落是鑲工不穩造成，要求 對方免費替她重新配置及鑲嵌同款鑽石。有關個案轉交予投審會協調，事主最後於公司另購一枚粉紅鑽石， 對方亦免費替她重新鑲嵌。

李小姐在某公司獲職員向她推介一款玉鐲，並聲稱該玉鐲會越戴越通透。據她對玉石的認識，只有俗稱「A玉」的天然翡翠才會有此效果，故深信對方推介的便是天然翡翠玉鐲，遂以信用卡支付貨款2,800元成交。但當李小姐回家細看盒內單據，始發現單據寫上「玉鐲一隻B」，懷疑手鐲並非「A玉」，遂與該公司對質，職員辯稱從來沒說玉鐲是天然翡翠，更聲稱很多街坊知道店內出售的全是「B玉」。

由於店內沒有「A玉」玉鐲可供事主更換，職員稱可

以嘗試替她向其他供應商物色，但需補款約2萬元，事主對此感到不滿，認為對方沒有清楚告知玉鐲是「 B玉」，亦不曾主動告知顧客店內只售「 B玉」，對顧客有欠公平，各消委會作出投訴。雙方最終未能成功調停 ，消委會建議事主有需要時可經小額錢債審裁處追討。

年屆70的黃太在某公司領取節日禮品時，被職員游說購買推介一枚價值2.66萬元的白金鑲天然鑽石吊墜，對方在事主臨離開前才跟她說特價貨品不設回購。黃太回家細看單據，始知產品不設回購，當日在店內沒有配戴眼鏡細看條文，於是向消委會投訴該公司職員無事先口頭聲明，更趁她沒有注意條文而叫她簽名付款，該公司最後酌情處理，退回全數貨款予投訴人。

消委會提醒，市民選購珠寶首飾時，應注意以下事項：

事先了解清楚各種寶石及貴重金屬的法定定義及銷售要求，及心儀貨品的屬性，再三核對單據上的貨品資料是否正確；

留意商戶是否提供保養及售後服務，例如首飾清洗及維修、回購或按條款更換貨品等安排，並要求商戶於單據列明；

佩戴首飾時應避免與尖銳物品踫撞以防刮花，如不佩戴時將首飾存放回保護盒或絨袋內，以減少首飾因長時間外露而受溫度或濕氣影響致容易褪色；

泳池水、海水、化妝品及家居清潔用品中所含的一些化學成份可能有損首飾的光澤，應盡量避免首飾接觸此類物質。

消委會亦建議商戶於銷售時提供清晰準確的貨品陳述，

及 在供應地點展示告示，讓顧客知悉各種寶石及貴重金屬的定義；商戶產品是否設有首飾回購屬於重要銷售資訊，商戶應於銷售時清楚告知顧客，以及提醒顧客留意單據條款後才讓顧客簽名。

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記者：陳曉瑩