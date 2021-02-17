新冠肺炎｜葵涌消防局2名消防員染疫　1人曾參與封區傳染期食成藥感冒茶續上班

▲ 53歲葵涌消防局消防隊目發病後曾到訪大快活

本港第四波新冠肺炎疫情未止，昨日（16日）新增８宗確診個案，包括6宗本地個案及2輸入個案。新增的本地個案中，包括一名53歲駐守葵涌消防局的消防隊目（個案編號：10793）。至今葵涌消防局共有2名消防員確診，另一人曾參與2月4日油麻地碧街的封區行動。

根據衞生防護中心的資料，該名53歲消防隊目（編號：10793）居於元朗大生圍，在葵涌消防局工作。他於2月4日開始發病，出現頭痛、咳嗽和喉嚨痛症狀，曾自行服用成藥及感冒茶，最後上班日期為2月10日。2月14日，他往博愛醫院求診。傳染期期間，2月9日曾到過青衣及青衣南消防局替更，也曾到訪街市及2間食肆，包括連鎖快餐店大快活。

該名消防隊目於潛伏期及發病期的行蹤如下：

元朗 大橋街市（08/02/2021 #10793）

元朗 宏豐大廈 潮龍園（10/02/2021 ＃10793）

元朗 日新大廈地下（13/02/2021 #10793）

元朗 元朗商業中心 大快活（14/02/2021 #10793）

目前，共有70多名消防處人員列密切接觸者須檢疫，詳情請看【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣