佛心老闆︱劉鑾雄夫婦旗下員工每人獲5000元開工利是　甘比希望員工們開心

▲ 員工開心老闆放心。

農曆新年假期過後各行各業陸續開市復工，不少公司也向員工派發開工利是。當中，「大劉」劉鑾雄與太太甘比陳凱韻十分大手筆，向旗下華人置業員工派發每人5千元的開工利是，非常闊綽。

一向樂於行善的劉鑾雄夫婦對員工相當關照，相較去年2千元的開工利是，今年加碼至5千元！此外，每位員工可額外再獲旗下商場的現金禮券。據估計，劉鑾雄夫婦就是次開工利是所花金額約270萬元。

對於華人置業集團開工利是一事，甘比透過公司發言人稱，不希望大眾著眼於利是的金額，只望員工們都開開心心，並表示夫婦二人亦祝願大家新年快樂。

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▲ 劉鑾雄夫婦對下屬豪爽。（甘比IG）

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以行善為己任

估計身家近700億元的甘比一向慷慨，並熱心公益，早前代表「劉鑾雄慈善基金」到劉葉淑婉紀念自修中心，參加「生活援助計劃」，向約100個深水埗基層家庭派發蘿蔔糕、燉湯、麵食、日常生活及防疫物資作新年禮物。

甘比也在社交平台留言為大家打氣：「其實每人也會有難處，能夠互相幫助的話，一定可以捱得過去，今天就趁着年廿八，為大家送上祝福！希望大家每日可以開開心心！身體健康！明天會更好！」

另外，劉鑾雄夫婦早前向古天樂旗下的天下一集團旗所開拍的5部本地製作電影作投資，以助更多電影工作者可重回崗位。

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教道孩子親力親為

甘比曾接受TOPick訪問時提及，會每日親自接送子女上學，並教孩子要將家庭放第一位，毋須理會別人講法，獲大劉公開力讚她顧家。

▲ 大劉與甘比育有兩女一子。（甘比IG）

由於自己和大劉不是大富大貴的家庭出身，令甘比明白到「施比受更為有福」的道理，故經常與子女身體力行參與社會公益活動，除了不時上街賣旗籌款外，也會到深水埗向長者及小孩派物資，非常有心。

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