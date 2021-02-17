搲利市︱63歲未婚經理向文員仔𢭃利市　厚面皮兼好記仇派漏利市唱通街

▲ 有網民指公司一位63歲的未婚經理向來庹縮，還厚面皮向已婚同事及下屬𢭃利市。

農曆新年派利市是一種祝福，𢭃利市者當然最開心。有網民在社交媒體投稿，指公司有一位63歲的未婚經理向來庹縮，不派開工利市之餘，還厚面皮向已婚同事及下屬𢭃利市，即使是文員仔和清潔姐姐都不放過，派漏利市給她，她會記仇唱通街。

未婚經理從不派開工利市

該名網民近日在facebook專頁「奴工處」投稿，以標題「一封利市都唔少得」為題發文，分享公司一名63歲未婚經理的庹縮事件。投稿網民未有指出經理的性別，但稱對方「份人好庹縮，年年都唔派開工利市俾同事下屬」。

不過，經理卻會向已婚的同事𢭃利市，不論高層或下屬一律不放過。網民分享︰

有啲同事唔知佢未婚，派漏咗利市俾佢，佢仲會好記仇，暗中唱人哋刁難人哋。

清潔姐姐文員仔都不放過

網民指經理會向30歲的已婚文員仔搲利市，去年有清潔姐姐沒派利市給他，他即全日面黑，而且「唱到全層樓都知」。

帖文引起網民討論，紛紛批評經理的行為令人反感，認為他已一把年紀，向同事甚至下屬搲利市實在有失身份，留言「好核突囉！」、「65歲退休，咪最多收多兩年」、「以佢咁厚面皮，就算退休後都可以同其他人𢭃利市」。點擊看更多網民意見︰

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此外，有網民表示「下屬唔洗派利市俾未結婚嘅上司 / 高層」，認為這位已屆高齡的經理「唔識規矩」。另有一名網民分享，「有個前同事會拎本簿mark低邊個俾，邊個未俾，未俾嘅會問你點解未俾佢」。

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責任編輯：王明芳