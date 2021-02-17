消委會｜6款便攜殺菌消毒器紫外線量屬中高危級別　若誤用或損害眼睛及皮膚

▲ 消費者委員會測試市面上8款便攜紫外線殺菌消毒器。

疫情持續，坊間有不少聲稱可以殺菌的便攜式消毒器，利用紫外線將依附在物件表面，包括手機、手錶、耳機等的細菌或病毒消滅。消委會測試市面上8款便攜紫外線殺菌消毒器， 發現樣本的殺菌效能均達97%以上，惟其抑制病毒感染力的效能表現極為懸殊，且當中有逾6款的光生物安全程度達中至高危害級別，或會令人體皮膚或眼睛有不適反應，甚至是灼傷或損害。

▲ 消費者委員會測試市面上8款便攜紫外線殺菌消毒器。

消委會測試市面上8款便攜紫外線殺菌消毒器，聲稱來源地為中國或韓國，售價由220元至1,480元，包括4款同時具有無線充電功能的消毒盒，以及4款內置充電電池的手持式消毒裝置。這類消毒器主要以紫外線（UVC）對物件表面進行消毒，UVC的波長短能量高，能破壞細菌及病毒的結構，因而達到殺菌消毒的效果。

今次的測試項目會就安全程度、殺菌及抑制病毒的效能作比較。在殺菌及抑制病毒的效能方面，有4款樣本對金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌的平均殺滅率由97.52%至99.95%；而另外4款的樣本對付2種試驗細菌的平均殺滅率都達或超過99.9%，當中一款於在30分鐘的操作時間下，對付2種試驗細菌的平均殺菌率可逾99.99%。然而，樣本間抑制病毒活性的表現則十分參差，效能由最高可高於99.99%，而最低僅有15%。

殺菌效能方面，4款樣本的殺菌率達或超過99.9％，包括：

牌子inno3C，型號「Universal UV Sterilizer Box i-SB1」

牌子AMAZING THING，型號「ALL-IN-ONE UV-C Sanitizer Pad Pro ATPM02WH」

牌子Lexuma，型號「XGerm Multi-Functional Phone UV Sanitizer XGM-M180」

牌子59S，型號「UVC LED Handheld Sterilizer X5」

至於在安全程度方面，有8款樣本中，有半數樣本的光生物安全風險屬高危害級別，皮膚及眼睛於短時間暴露在該等產品的紫外線下，有機會引致灼傷或損害，包括：

牌子AMAZING THING，型號「ALL-IN-ONE UV-C Sanitizer Pad Pro ATPM02WH」，售價$398

牌子59S，型號「UVC LED Handheld Sterilizer X5」，售價$599元

牌子Prime Tech，型號「VRAY 便攜式紫外線殺菌機VR-03-KKY」，售價$1,480

牌子Momax，型號「UV-C Pen 多用途隨身消毒筆QU3」，售價$220

另有2款屬中等危害級別，皮膚及眼睛若受產品的紫外線照射，可能會造成眼痛、流淚或皮膚灼熱不適反應，包括：

牌子Lexuma，型號「XGerm Multi-Functional Phone UV Sanitizer XGM-M180」，售價$248

牌子essGee，型號「UV one-kill multi sterilizerESSGEE-003」，售價$498

消委會提醒市民，雖然UVC具有殺菌消毒的能力，惟其消毒實際效能取決於多個因素，若使用不當或過度照射，或會對眼睛和皮膚造成傷害，另應小心使用消毒器，任何情況下射出的紫外線不可觸及眼睛和皮膚，尤其是使用手持式的產品，用者都須與紫外線光源保持距離、不可向光源凝視；產品亦必須放在兒童不能接觸的地方，以免小朋友把消毒器當成玩具或讓寵物接觸，以免造成意外。

在使用消毒器方面，因UVC消毒只會物件平滑及無孔的表面才有較理想的消毒效果，如物件的表面粗糙、有細孔、 甚至物件上的灰塵、油脂、皮膚皮屑等污染物，都會影響實際消毒效果，而且並非所有物件均適合以紫外線照射的方式消毒，如長時間以UVC照射塑膠、 奶咀及嬰兒玩具等產品，或會加速材質的老化，導致變形、變脆、 顏色改變等情況，另亦會使衣物、布料或皮革褪色。

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記者：郭詩詩