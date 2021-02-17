噪音滋擾｜公開被滋擾後惡鄰居即收斂　馬浚偉成立專頁為同路人解困

▲ 公開被滋擾後惡鄰居即收斂，馬浚偉成立專頁為同路人解困。

馬浚偉（馬仔）日前在Facebook公開過去一年被樓上惡鄰居「劉太」噪音滋擾，由此引起大眾關注事件。馬仔更因此成立專頁「全港噪音滋擾聯盟」，為眾苦主發聲，瞬間已有4000人追蹤。

馬仔被噪音滋擾事件被報道後，「劉太」亦馬上收斂，馬仔接服媒體訪問直指過去兩日從未試過這樣寧靜！

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▲ 馬仔日前凌晨開Live分享過去一年被滋擾的事。（影片截圖）

馬浚偉誓不低頭

馬浚偉於前日（15日）凌晨時份，在Facebook開Live，分享過去一年被樓上鄰居「劉太」噪音及上門滋擾的故事，事後引起廣大迴響，除得到各大傳媒報道外，同時吸引到不少同樣備受噪音滋擾的網民到來留言訴苦。

馬仔亦趁機分享他於月初開設的Facebook專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，並表示希望透過專頁為飽受住所噪音折磨的朋友發發聲、舒舒屈氣，同時亦會聯絡各方人士幫忙解決眾人的家居住所噪音問題，至今已經累積超過4000人追蹤。

▲ 馬仔為同路人開設專頁，望為大家解決困擾。（Facebook圖片）

惡客即收斂

馬仔被樓上「劉太」住客滋擾一事經傳媒報道和大眾關注後，「劉太」馬上收斂，馬仔更直言從未試過如此寧靜。

他亦有感新聞界的力量有很大的幫助，同時回應：「感恩各大電視台和新聞界的支持，希望所有製造噪音的人都能夠檢討！己所不欲勿施於人，請還所有受滋擾的人一個寧靜的生活環境！還有，有錢唔係大晒㗎，唔好以為有錢可以買起人嘅單位，如果你有錢，不如讀多啲書，買返個良心比自己，不是更好嗎？ 」

▲ 廣受報導後，「劉太」已經多加收斂。（影片截圖）

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馬仔坦言，過去一年雖被噪音滋擾，但無影響其心智，一直冷靜和平靜面對這位惡鄰居，而有關噪音滋擾一事他已經交由律師處理。經歷噪音和上門騷擾，馬仔表示如果對方願意改善，自己願意不追究事件，但若果對方有恃無恐，絕對不會放過、追究到底。

事件公開後，馬仔遇到不少「同路人」跟他訴苦，當中包括羅冠蘭以及前天文台台長岑智明等，馬仔覺得香港寸金尺土，能夠擁有居所已經不容易，如果大家都能夠將心比己，生活便可以過得更加美好。

同場加映：林盛斌訪問

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