消委會｜氣炸鍋炸薯條可釋致癌物有6款超標　消委會推薦2款表現較佳產品【內附完整名單】

▲ 消委會推薦2款表現較佳的氣炸鍋產品。

氣炸鍋是近年廚房電器新寵，標榜不用添加食油烹調也能達到油炸食物效果，但屬高溫烹調食物的產品。消委會測試發現，氣炸鍋氣炸急凍薯條後，可釋出癌物「丙烯酰胺」，含量最高及最差相差68倍，其中6款的含量超出歐盟標準，「伊瑪牌 Imarflex」氣炸鍋的「丙烯酰胺」含量更超標13倍。消委會同時推薦2款表現較佳產品，最平售近1,500元。

消委會測試的12款氣炸鍋，售價介乎298元至2,080元不等，並檢測了氣炸急凍薯條的「丙烯酰胺」含量。結果發現，薯條經各樣本氣炸後的「丙烯酰胺」 含量由每公斤102至7,038微克，最高與最低相差68倍。

6款氣炸鍋氣炸薯條的「丙烯酰胺」含量高於歐盟基準水平（500微克/公斤），包括：

伊瑪牌 Imarflex IHF-26E（$999；含量：7,038 微克/公斤）

Denki DAF-35（$688；含量：1,475 微克/公斤）

億世家 ecHome AF1400BK（$960；含量：1,471 微克/公斤）

普樂氏 Proluxury PAF052017（$298；含量：1,215 微克/公斤）

Midea MF20B（$899；含量：1,115微克/公斤）

TSK AF105 （$698；含量：606微克/公斤）

消委會指，「伊瑪牌 Imarflex IHF-26E」氣炸鍋的「丙烯酰胺」最高，含量高達7,038微克/公斤，比基準水平高約13倍，可能由於該樣本食譜建議的烹調時間過長及溫度過高、烹調均勻度不足等原因，以致部分薯條炸至深啡色等。

消委會再次提醒消費者以高溫炸食物要留意其健康風險，需謹慎地使用氣炸鍋，不論烹調密度和進食份量均要適可而止。

綜合安全﹑結構效能及氣炸食物表現來分析，消委會認為有2款氣炸鍋產品表現較佳，總評分為4.5星（5星為最高），包括：

法國特福 Tefal FX202D（$1,498）

Tastec BYTT1898WHZ（$1,198）

消委會指，這2款氣炸鍋整體表現不俗，均採用觸控式屏幕，內置多個烹調程式，其中「法國特福」樣本通過所有安全測試項目，氣炸薯條表現較佳；「Tastec」則氣炸春卷較出色，電源線長達1.5米，擺放較靈活。

氣炸鍋的安全問題同樣受關注，消委會測試發現，半數氣炸鍋樣本存安全隱患，最貴賣逾2,000元，當中5款過熱時或致燙傷﹑短路，完整名單即看：【下一頁】

消委會建議市民選購或使用氣炸鍋時，應留意以下事項：

氣炸鍋輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

每次氣炸的食物勿超過氣炸鍋最高容量，亦不宜過度密集擺放，否則難以完全煮熟；

操作時，勿遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱，同時避免觸摸機身，切勿讓兒童單獨使用或觸碰；

使用氣炸鍋後應拔掉電源線，待機身冷卻後才清潔，除了清洗氣炸籃外，亦可用軟布輕抺發熱管及內壁，避免積藏油污。

廠商回應

「伊瑪牌Imarflex」：說明書內薯條食譜乃按外國人口味而設計，建議的12至20分鐘烹調時間為較粗身的薯條（如薯角）。食物實際烹調時間及溫度應按照食物份量及個人口味而作出調整，說明書內建議的烹調時間及溫度只供參考。

「億世家ecHome」：說明書內建議氣炸薯條的時間為12至20分鐘，與本會的測試時間23分鐘並不相同。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：陳曉瑩