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失憶24小時︱甘由舞台劇男一轉到大台從零再開始　譚偉權為張國榮不放棄追夢【有片】

娛樂 12:14 2021/02/17

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於《失憶24小時》飾演綁匪的譚偉權入行多年。

TVB新劇《失憶24小時》本周首播，當中飾演綁匪（譚偉權飾）的演出吸引觀眾注意，令人留下印象。現年52歲的譚偉權，當初出道時曾獲偶像張國榮鼓勵，所以譚偉權於2009年成立製作室向哥哥致敬。

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譚偉權從小愛演戲

自小熱愛話劇的譚偉權，在中一便參與過班際英文戲劇比賽，因此對舞台「一見鍾情」。1986年，他報考香港演藝學院的表演系深造文憑課程，並於1990年從戲劇學院畢業。

在學時，譚偉權已演過不少舞台劇包括《少年十五二十時》、《衝上雲霄》及《油脂》等，兼獲得不少獎項。去年，他更與影后惠英紅合演舞台劇《玻璃動物園》。

直到1991年，他加入香港話劇團成全職演員，兩年後加入TVB擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，並唱過不少經典兒歌。譚偉權太太為顏菁葦，二人同為兒童節目主持。

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譚偉權跟當年兒童節目主持聚舊。

感謝恩師鍾景輝

譚偉權曾於訪問中指恩師鍾景輝對他有莫大的啟發：「沒有King Sir，就沒有今天的我。」當中King Sir的一本著作《戲劇大師：鍾景輝的戲劇藝術之舞台篇》對他也影響深遠。

譚偉權透過演戲獲得滿足感，他認為扮演不同的角色就如經歷了不同人生，戲劇之魔力就是由無變有，那份滿足感非筆墨能形容。除恩師鍾景輝外，譚偉權的偶像哥哥張國榮對他也影響深遠。

跟惠英紅合作演出舞台劇《玻璃動物園》。

向哥哥張國榮致敬

自小已視張國榮為偶像的他於中學參加歌唱比賽時，挑選了哥哥的歌去參賽。當年入讀演藝後，更有份參演張國榮的音樂特輯《日落巴黎》，並有幸跟偶像見面。

某次，他有機會與偶像交談，哥哥更以一句話鼓勵他：「張國榮曾對我說：『鍾意唱歌做戲，就去做吧！』這句說話，我銘記於心，所以一直堅持在演藝圈發展。」

譚偉權於2009年決意成立製作室，更取名為「哥哥製作」，便是向張國榮致敬。

2018年，他跟劉雅麗合演舞台劇《絕代芳華》，當中獻唱不少張國榮歌曲，他前年也有參與《張國榮的時空·錦囊》紀念晚會，跟一眾「哥迷」掉念這位偶像。

同場加映：徐榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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