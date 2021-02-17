消委會｜99款素菜中芋頭魚總脂肪最高　素漢堡包最高鈉【內附低脂低鈉食肆名單】

▲ 99款素菜中芋頭魚總脂肪最高，素漢堡包最高鈉。（資料圖片）

消費者委員會今（17日）發表最新一期選擇月刊，發現10種共99款非預先包裝素菜樣本，當中素漢堡包含鈉量最高，平均每100克食物重量含420毫克鈉，但仍低於食安中心每100克含600毫克或以上的高鈉標準；而芋頭魚每100克平均總脂肪含量17克，屬最高脂，但低於平均總脂肪含量不可高於20克的標準。

食安中心從去年6月至7月從素食食肆及提供素菜的非素食食肆搜集10種素菜，包括粟米素魚塊、齋味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚8種中式素菜及素漢堡包和松露野茵意粉2種西式素菜。

測試結果顯示，99款素菜樣本的每100克平均鈉含量範圍在50毫克至510毫克，全部低於「購物指南卡」所列明的「高鈉」食物水平。而總脂肪含量最高的是芋頭魚、粟米素魚塊和素漢堡包樣本，每100克平均總脂肪含量分別為17克、13克及12克，同時3種素菜的能量亦較高，分別為270千卡、180千卡及220千卡。

低脂、低鈉的食肆名單：

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另外，相對低鈉的有芋頭魚、菠蘿素咕嚕肉和紅燒豆腐每100克的平均鈉含量分別為200毫克、210毫克及240毫克；而相對低脂、低能量有素福建炒飯、羅漢齋和松露野茵意粉，平均總脂肪含量分別為3.2克、3.3克及4.8克，不過未達食安中心少於或等於3克的低糖水平，至於能量方面三者分別為130千卡、60千卡及130千卡。

消委會提醒，市民選擇低鈉的同時，也應小心食物的脂肪量，因為其中一款來自「三德素食館」的芋頭魚樣本，總脂肪屬高水平，但同時是低鈉。

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記者：陳麗娜