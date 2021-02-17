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美食速報｜Mini Friday新店開幕送免費午餐　身份證有3個指定字母即享優惠【內附詳情】

休閒消費 11:27 2021/02/17

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

Mini Friday於2月推身份證優惠，非常抵食。（網上圖片）

這個世界哪有免費午餐？今次真係有！西餐廳Mini Friday最近疫市擴張，為慶祝分店登陸銅鑼灣，Mini Friday於2月期間推出身份證優惠，只要身份證有齊「C，W，B」3個英文字母，即可獲得免費午市套餐一份；如果只有其中的英文字母，或讚好Mini Friday社交媒體及分享帖文，一樣可享用餐折扣。

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由即日起至2月28日期間到Mini Friday的銅鑼灣新店，顧客身份證名字有齊「C，W，B」3個英文字母，即可獲得免費午市套餐一份（優惠期內最多使用三次）；含「C，W，B」其中兩個字，即可享午市套餐半價優惠（優惠期內可無限次使用）；含一個字也有午市套餐8折優惠（優惠期內可無限次使用）。留意免費午餐只限午市菜單價格最低的選項，或可補回差價選取其他午市套餐。

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除了身份證優惠，於上述日期光顧Mini Friday任何一間分店，讚好Mini Friday FaceBook專頁及分享指定帖文，主餐牌亦全部8折，包括人氣威靈頓牛柳、香草燒法國春雞、美式BBQ豬肋排、龍蝦西班牙海鮮飯等，優惠適用於星期一至日，大家可以趁初七食肆堂食放寬4人一枱，跟親友好好聚一聚！

記者︰Maria

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