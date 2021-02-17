廚餘棄嬰案︱情侶赴酒店誕女棄屍廚餘桶　潛逃新加坡近兩年遭以殺人罪通緝

▲ 新加坡一對情侶在台誕女後棄屍，遭台灣以殺人罪通緝。

新加坡一對情侶於2019年赴台旅行時，於酒店誕下女嬰，將她裝入黑色膠袋並棄置在西門町一帶的廚餘桶，及後潛逃回國，銷聲匿跡近兩年。台北地檢署日前將這對情侶列為殺人罪及生母殺嬰罪，發布通緝。

綜合台媒報導，法醫解剖女嬰屍體後發現，女嬰屬「非自然死亡」，疑遭焗死，故台北地檢署將情侶列為殺人罪及生母殺嬰罪，發布通緝。台警多次透過司法互助渠道要求新加坡提供情侶的DNA進行比對，以確認死去女嬰雙親的身分，但新加坡以新冠疫情為由拒絕提供。

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酒店房誕女 廚餘桶棄嬰

這宗轟動星台兩地的「廚餘棄嬰案」，發生於2019年2月，該對年約23歲的新加坡情侶赴台灣旅遊，入住台北西門町武昌街一家旅館，期間疑在旅館浴室產女，及後將女兒放入黑色膠袋，再棄置於酒店附近的廚餘桶內。同日下午4時許，兩人乘飛機離台。

一家環保回收公司職員整理廚餘桶時，發現該黑色袋中藏一具女嬰屍體，警方翻查閉路電視後，公開一名染金髮男子於2月26日凌晨3時許，手持黑色袋出現於上述地點的畫面。

警方表示，女嬰被發現時身型及五官完整，眼睛尚未睜開，身體呈蜷曲狀態，身上還連着長約30厘米的臍帶及胎盤，警方推斷應是足月出生。

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女方疑再度懷孕

兩人潛逃回國之後，男方曾在IG上宣佈向女友求婚成功，女方更疑似再度懷孕。男方爸爸接受訪問時表示，兒子自從棄嬰事件後已搬走，相信兒子與女友自行租屋住。對於兒子訂婚的消息，爸爸表示不知情，並表示如果屬實，會送上祝福。

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責任編輯：王明芳