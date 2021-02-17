星爺愛將｜吳孟達心臟重病後感力不重心　達哥憂慮：感覺好像自己就要走了

▲ 吳孟達現身內地節目談起身體近況。

與周星馳合作過《賭聖》、《逃學威龍》、《破壞之王》、《食神》、《少林足球》等多部膾炙人口電影的綠葉王吳孟達，自心臟重病後大量減產。

在新年期間，吳孟達為宣傳與王寶強合作的新戲《少林寺之得寶傳奇》而現身內地綜藝節目《王牌對王牌》。達哥在節目中談心臟病後的身體近況，以及何時有機會與周星馳再合作。

【星爺愛將】吳孟達工作中途心臟不適 達哥突然臉色蒼白站不穩

▲ 吳孟達現身內地節目。（截圖）

吳孟達談身體近況

現年68歲的吳孟達，在2014年因病毒感染致心臟衰竭，嚴重得要留醫ICU，至後來經過手術及治療後，才慢慢康復起來。他近日現身節目時身型明顯消瘦許多，但氣色就已恢復不錯。

達哥談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強（王寶強）又請我，多活一陣子。」

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達哥感缺氧不適

早前電影《少林寺之得寶傳奇》發放花絮片段所見，有份參演此片的達哥在為電影拍攝海報時，擺出不同的Pose拍照，但就突然感到心臟不適。他本來忍痛繼續拍照，但最後也忍不住手搓胸口，並且站立都不穩，臉色漸變蒼白，可見身體仍未完成恢復。

達哥在節目《王牌對王牌》提起心臟大病後，復工拍電影《流浪地球》時，因要穿上近70斤的戲服後被吊在半空中，而令他感到缺氧不適。

他指，當時身體其實並未完全恢復，拍了兩天後已感到後悔，吊威也下來後更第一次哭了，一輩子裏第一次因為拍戲而哭。

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▲ 吳孟達與周星馳合作無間。（網上圖片）

談最佳拍檔周星馳

在許多觀眾心中，周星馳與吳孟達是經典搭檔，二人也拍過不少家傳戶曉的電影，但自《少林足球》後就再未有合作。

達哥提起與星爺合作的可能：「還是以前說過那句話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」假如兩人再合作，相信觀眾都會非常期待。

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