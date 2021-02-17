戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍

▲ 據報姬嘉鐸的片酬已由首集《神奇女俠》電影的30萬美元，升至續集的1千萬美元（約7800萬港元)，片酬大升33倍。

萬眾期待，戲院將於年初七（2月18日）重開，當天將有多部中外電影上畫，其中《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）最矚目。這部電影因為疫情關係，在美國等地區曾被安排於串流平台HBO Max上架，但明顯地此部拍攝規模龐大的特技動作片是為大銀幕而拍的。

話說2017年的DC電影《神奇女俠》全球票房高達8億2千2百萬美元（約64億港元），令飾演神奇女俠Diana Prince的姬嘉鐸（Gal Gadot）即時走紅被捧為女神，所以電影公司就再邀台前幕後原班人馬延續這位亞馬遜女戰士的傳奇。

▲ 編導派蒂珍金斯、神奇女俠姬嘉鐸以及飾演豹女的姬絲汀慧，去年透過視象訪問回答台灣及香港等亞洲地區記者的問題。

導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）今回不單繼續執導續集電影《神奇女俠1984》，還是此故事構思者兼有份編寫劇本。到底為何續集以1984年為背景？姬嘉鐸飾演的神奇女俠在兩集電影的心境有何不同？飾演豹女（The Cheetah）的姬絲汀慧（Kristen Wiig）又怎樣看此角色和神奇女俠的複雜關係？此3位台前幕後的重要女性，早前就透過視像訪問解答傳媒對這部大製作的問題。

1984年的意義

不少人都好奇為何上集以一次世界大戰的1917年為背景，續集一跳便去到1984年？派蒂珍金斯說，主要是想帶觀眾重回有許多重要事件發生的1980年代：

「我懷念80年代的電影音樂作品、歐威爾的著作《1984》！另一個關鍵是1984年代表資本主義成功的高峰，商業、貪婪的氛圍，豐足卻永不滿足，尤其在美國！還有80年代Lynda Carter飾演的神奇女俠也深深影響了我，是我童年的文化指標，我非常想念那個年代，想要帶觀眾回顧。」

▲ 導演表示懷念80年代無拘無束、社會豐盛又充滿天真樂觀的氛圍。

神奇女俠兩集心境大不同

雖然首集以一戰期間為背景，時代悲苦，片中的黛安娜身邊卻有一班親密戰友齊對抗邪惡力量；續集背景跳到1984年的太平盛世，但相反，黛安娜卻成為獨行俠、鬱鬱寡歡。

▲ 基斯派思飾演的Steve「死而復生」搞笑地探索他陌生的80年代。

姬嘉鐸就指出：「第一集黛安娜進入陌生世界、開始探索自己的力量。去到第二集，因為60多年之間，她已失去了許多親密的戰友，特別是失去了她深愛的史提夫（基斯派恩飾演），更令她大為失落。因為不願意再感受這種傷痛、也不希望別人發現自己永生不老，因此她選擇獨來獨往。」

好姊妹變勁敵

今回神奇女俠面對兩大對手，分別是因貪婪而走火入魔的商人Max Lord（貝哲羅柏斯卡飾演），以及由研究考古文物的芭芭拉搖身一變成為有神力的豹女。特別是芭芭拉跟黛安娜，本來是工作夥伴也曾是好姊妹，為何會變成敵人？

姬絲汀慧有此看法：「黛安娜和芭芭拉看似完全相反，卻有非常多相似之處，例如同樣希望與他人建立連結，兩人都很孤單。可是當她們有機會獲得自己最想要的東西時，兩人就出現巨大分歧了。她們做出不同抉擇，導致她們轉為對立。」說到底，女性之間容易由羡慕變嫉妒，而且誰不想變得像神奇女俠般又睇得又打得？

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吊威也+金鷹盔甲

派蒂珍金斯曾說過，這部片不單想帶觀眾重回80年代，還希望用那時期拍動作片的模式去拍。「雖然角色故事融合了愛情與輕鬆喜劇，但我們希望能有盛大的場面。我相信觀眾會被真人演出的特技動作場面感動，所以能盡量減少用CGI。」

她指出這部片有許多打鬥場面是要吊威也的，甚至是往四五個不同方向的威也。而無論女角抑或導演都異口同聲認為最困難的就是終極一戰那場戲。「因為燈光與運鏡的限制，豹女又穿着假肢、場景又有水，非常困難。」

▲ 由奧斯卡得獎服裝設計師Lindy Hemming為神奇女俠設計的金鷹盔甲新造型成最大話題。此戲服的黃金飛翼有多達180塊刀片羽毛。

神奇女俠披上金鷹盔甲一場打鬥，為觀眾帶來驚喜，不過姬嘉鐸對於這新造型卻愛恨交纏：它的設計華麗又令人驚艷，但穿上它打鬥卻相當困難。但她回看時又有不同看法：「看電影時，我很高興曾經有機會穿上它，因為效果很棒。」

雖然拍打戲拍得異常艱辛，但姬嘉鐸對於能演出這個角色滿是感激：「在我職涯而言，這角色像是我的孩子，是我最珍視的，第一集電影完全改變了我的人生，不只讓我獲得生涯突破，更帶來許多訊說不同故事的機會。我對這個角色充滿感激。」

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據報姬嘉鐸的片酬已由首集《神奇女俠》電影的30萬美元，升至續集的1千萬美元（約7800萬港元)，不單片酬大升33倍，她今回還是女主角兼有份監製，成為荷里活最搶手又有影響力的女星之一。

記者：胡慧雯