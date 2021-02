新冠肺炎：病毒及防疫影響對長者兩面夾擊　接種疫苗冀恢復「正常」生活

今年的農曆新年,人人都渴望團圓,最重要是送上一句「身體健康」的祝福。可是,新冠肺炎第4波仍然肆虐,長者深受影響,不少更因疫情而無法與家人團聚。

院舍長者猶如坐監 難遵守防疫措施

疫情期間,院舍大部分時間謝絕探訪,加上不同治療及活動,如物理治療、集體遊戲等都要停止,經常出入院舍的老人科專科陳飛醫生表示,看見院舍長者終日困在數十呎的房間,不但影響情緒及健康,更猶如坐監一樣。

此外,院舍難以嚴格要求長者遵守防疫措施,據陳醫生臨床經驗,院舍長者過半都有認知問題,衞生意識不足,就像小朋友一樣,如覺得戴口罩不舒服就想除下。另外,不少長者有呼吸道問題,經常需要除下口罩吐痰等;加上院舍人多密集,感染及傳播新冠肺炎風險高。

85歲新冠肺炎死亡率高青年千倍 每四人死亡一人為院舍長者

長者是新冠肺炎高危一族,有外國研究¹發現,85歲或以上感染新冠肺炎死亡率較青少年高逾千倍,每10名患者便有3名離世。根據本港新冠肺炎資料,80歲以上人士死亡率達23.4%²,院舍長者更佔整體死亡人數高達28.3%³。

陳醫生憶述一次到院舍應診時得知,年屆75歲的王婆婆患有糖尿病及輕微認知障礙,因先生早逝,兒子要上班而入住護老院。疫情關係,兒子無法到院舍探望王婆婆,久而久之黃婆婆念子心切,導致胃口及睡眠欠佳,胡思亂想懷疑兒子不再理她,更用膠袋箍頸意圖自殺,幸得姑娘發現及時制止。

居家長者及照顧者疫情下身心俱疲

院舍長者生活難過,居家長者也不見得好過。陳醫生分享,長者長期留在家中防疫,見不到親人及老朋友,不能外出運動如耍太極,又不懂上網,每日由早到晚看著電視甚苦悶,導致情緒出現問題,甚至患上焦慮症。此外,久坐不動亦會引致關節痛、血壓升高等問題。另外,不少雙老家庭中較健康的一位,以至長期病患者的照顧者等,每日被困在家與被照顧者朝夕相對,壓力無處宣洩,均表示身心俱疲。

以科學數據選擇疫苗 達群體免疫走出疫情

最近有資料顯示,去年資助院舍死亡率⁴及因進食太少而需要入院的院舍長者人數明顯上升。老人病本已難醫,長者如情緒低落、無生存意志,治療更是難上加難。疫情受控能幫助長者走出困局,但無人能預計第4波疫情完結後會否還有第5波、第6波。故此,面對世紀疫症,疫苗接種從而達至群體免疫可能是更有效出路。截至2月18日,全球已有逾9,400萬人⁵完成第1劑疫苗接種,相信到香港推出疫苗接種計劃時,接種人數或已過億,屆時將有更多真實數據顯示疫苗的有效率及安全性。

長者應從科學角度選擇疫苗,一般來說,根據過往接種流感疫苗經驗,長者的免疫反應相對較差,故理論上在身體狀況許可下,長者應選擇較高有效率的疫苗,亦應留意疫苗的臨床研究有沒有長者的有效率數據。而一些剛剛出院、病情未穩定、晚期病患、非常虛弱的長者,應考慮疫苗可能引致的副作用,先諮詢醫生意見衡量是否適合接種,因一些輕微的副作用或有機會令病情產生變化。

▲ 老人科專科陳飛醫生表示,要長者回復正常生活,除了疫情受控,就要靠疫苗達到群體免疫,希望盡快見到新冠肺炎疫情下飽受煎熬的長者回復笑臉。

嚴重副作用與接種無直接關係 及早接種減感染風險

疫苗副作用通常於接種後初期出現,且大多為短暫出現的常見反應,如輕微發燒,注射位置腫痛等。以首種獲香港政府認可作緊急使用的復星/BioNTech新冠疫苗為例,早前挪威長者接種疫苗後死亡事件引起大眾對疫苗副作用的關注,挪威藥物管理局已表示⁶,⁷ , 沒有證據顯示死亡個案與接種該新冠疫苗有直接關係。復星/BioNTech亦表示直至現時為止,研究數據監控委員會未有報告任何與mRNA新冠疫苗相關的嚴重安全問題。

長者感染新冠肺炎死亡率遠大於接種疫苗風險,故應根據政府建議,及早接種疫苗。與長者或長期病患者同住或有密切接觸人士亦應盡早接種新冠肺炎疫苗;另一方面,接種新冠肺炎疫苗亦可保護未能接種疫苗的兒童和孕婦。然而,陳醫生提醒,如對疫苗成分出現嚴重過敏反應人士,暫時不應接種新冠肺炎疫苗。長者應先向醫生諮詢,並與家人商量,由家人協助預約接種,接種後亦應繼續保持良好衞生習慣。

(復星支持)