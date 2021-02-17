失控虎爸︱虎爸不滿9歲女不專心做功課　失控發癲亂丟物品毒打妻女致滿臉傷痕

▲ 虎爸不滿9歲女不專心做功課，失控發癲亂丟物品毒打妻女致滿臉傷痕。

父母教仔女做功課少不免動氣，但切忌郁手郁腳，以免鑄成大錯！泰國有一名於大學任教的男子，在家教育2名兒女做功課時，因不滿9歲女兒不專心答題，突然情緒失控發癲亂丟物品，甚至對兒女打大出手，妻子見狀立刻舉機拍攝無情行為。不料，男子竟毆打妻子，致她滿臉傷痕。

綜合外媒報道，泰國春武里府沙美島警署14日接到一名女子報案，指於東方大學人類及社會學系任教的丈夫，在家教育9歲女兒及2歲兒子做功課時，因不滿女兒做錯及不專心做功課，失控發瘋亂丟家中的物品，更毆打兒女。

▲ 女兒被爸爸毒打。（網上圖片）

毆打拍攝中的妻子

女子見狀立刻上前阻止，更拿出手機拍下丈夫的行為，沒想到丈夫竟同樣毒打她。她與兒女被打得滿臉傷痕，為免日後再次被丈夫毆打，便到警局落案，同時向丈夫提出離婚。

▲ 妻子同樣被毒打。（影片截圖）

妻子提出離婚

據了解，虎爸後來達到警署，指自己當時太過擔心兒女的學業，而情緒失控，更沒料到妻子會以手機拍攝，令他再次失控。至於妻子提出離婚一事，他表示仍待妻子協商，再決定兒女以後的生活及夫妻結婚後的共同財產如何分配。

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責任編輯：王明芳