強制檢測｜尖沙咀美麗都大廈等兩座樓被抽查　逾120人遭罰款5千及或接強檢令

▲ 美麗都大廈早前被納入強制檢測。（資料圖片）

油尖旺民政事務處今日（17日）聯同多個部門，在尖沙咀兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈，進行執法，涉及華源大廈和美麗都大廈。行動由今早約7時20分開始，至約11時結束。涉及居民被要求出示受認可的檢測結果證明，政府派員於兩幢大廈出入口查核，並到大廈內檢查，確認他們是否已按要求檢測。



在華源大廈的行動中，政府共檢查了約290名居民的檢測報告，其中約60名人士違反強制檢測公告；而在美麗都大廈的行動中，政府共檢查了約420名居民的檢測報告，其中超過60名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士，處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。



政府重申，發出強制檢測公告，目的為了堵截疫情在社區散播，保障整體公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

政府稱，明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。

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責任編輯：吳卓峰