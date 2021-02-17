心肌梗塞｜巴士司機駕駛途中心臟病發　強忍劇痛停車救全車乘客後送院不治

▲ 巴士司機駕駛途中心臟病發，強忍劇痛停車救全車乘客後送院不治。

內地福建一名巴士司機於上月25日駕駛途中突然心臟病發發作，為了乘客的安全，他強忍不適，將巴士減速並停到路邊，挽救了全車乘客的性命，可惜送院搶救不治身亡。

根據內地媒體報道，50歲的陳祖軍是一名司機，事發於1月25日上午8時許，他駕駛公車途中突感不適，從車內閉路電視畫面可見，他不斷用手搥打胸口，隨後劇烈咳嗽，表情變得痛苦，危急之際，他強忍痛楚握緊軚盤，將巴士減速並煞停。

陳祖軍將巴士停妥後，立刻解開安全帶，急切地下車走到路邊，最後痛苦倒地，有乘客發現後立即上前幫忙，並打電話報案，可惜陳祖軍被被送往醫院後，在當天早上9點35分宣告不治身亡。

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事件曝光後，家屬表示，所屬公司曾讓員工簽署自願放棄社保聲明書，因此事件不能被認定為工傷，引起大眾關注。其後福州市人社局回應指，即使員工沒參加社保，只要員工家屬申請，亦可認定為工傷。最終，公司因而依法賠償家屬逾123萬元人民幣，並承諾會為所有司機繳納社會保險。

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責任編輯：羅嘉欣