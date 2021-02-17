  • 22°C
香港時間 : 2021217日 (三) 12:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心肌梗塞｜巴士司機駕駛途中心臟病發　強忍劇痛停車救全車乘客後送院不治

健康 12:06 2021/02/17

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

巴士司機駕駛途中心臟病發，強忍劇痛停車救全車乘客後送院不治。

內地福建一名巴士司機於上月25日駕駛途中突然心臟病發發作，為了乘客的安全，他強忍不適，將巴士減速並停到路邊，挽救了全車乘客的性命，可惜送院搶救不治身亡。

根據內地媒體報道，50歲的陳祖軍是一名司機，事發於1月25日上午8時許，他駕駛公車途中突感不適，從車內閉路電視畫面可見，他不斷用手搥打胸口，隨後劇烈咳嗽，表情變得痛苦，危急之際，他強忍痛楚握緊軚盤，將巴士減速並煞停。

陳祖軍將巴士停妥後，立刻解開安全帶，急切地下車走到路邊，最後痛苦倒地，有乘客發現後立即上前幫忙，並打電話報案，可惜陳祖軍被被送往醫院後，在當天早上9點35分宣告不治身亡。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

事件曝光後，家屬表示，所屬公司曾讓員工簽署自願放棄社保聲明書，因此事件不能被認定為工傷，引起大眾關注。其後福州市人社局回應指，即使員工沒參加社保，只要員工家屬申請，亦可認定為工傷。最終，公司因而依法賠償家屬逾123萬元人民幣，並承諾會為所有司機繳納社會保險。

同場加映：28歲男頭暈手腳麻痹求醫後揭患高血壓　心臟科專科醫生解構患病成因及風險

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【猝死危機】天氣冷血管收縮易誘發心臟病　醫生揭猝死前身體7種徵兆
15:18 2021/01/27
【猝死危機】天氣冷血管收縮易誘發心臟病　醫生揭猝死前身體7種徵兆
【心血管疾病】耳垂有摺痕恐是心臟病徵兆　中醫揭4大心血管疾病警號
11:42 2021/02/10
【心血管疾病】耳垂有摺痕恐是心臟病徵兆　中醫揭4大心血管疾病警號
【心臟危機】突發性心臟停頓可無先兆　心跳停頓一分鐘生存機會減10%
16:29 2021/02/01
【心臟危機】突發性心臟停頓可無先兆　心跳停頓一分鐘生存機會減10%
心肌梗塞 心臟病 健康問題 司機

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣