天然偉哥｜64歲男飲椰子水振雄風　妻被要求每日交歡7次疲憊不堪報警【附中醫解說】

▲ 一名男子發現飲椰子水能振雄風，要求每日與妻子做愛7次。

椰子水是天然壯陽藥？泰國一名64歲男子發現飲用椰子水後，性慾增強，遂持續飲用，並每天與妻子交歡7次，令對方疲憊不堪，甚至報警求助。

據外媒報道，報案的43歲妻子指，夫婦倆已有一段時間沒行房，但自從64歲丈夫發現飲用椰子水後，恢復性慾，二人重拾閨房之樂。後來丈夫飲椰子水上癮，甚至曾要求每天做愛多達7次。

妻子表示：「做完兩次他也覺得不夠。若他不滿足，就想再來三、四次。」她續說，即使一日已做了好幾次，睡覺前丈夫仍想再做愛。由於疲憊不堪，她希望求助警方，解決此問題。

事件經當地媒體報道後，不少人相信椰子水是神奇、天然的壯陽藥，紛紛搶購椰子，需求大增。椰子檔檔主Wandee Paoponpreuk表示，曾有顧客在攤檔一口氣喝了四個椰子水，希望像那位64歲大叔般健康。

當地醫生Kampanant Pornyokrai指，椰子水有助提升睪酮（testosterone），以增強性慾，但需更多研究來證明其功效。

中醫：椰子水清熱解毒

椰子水真的有壯陽功效？TOPick為此向註冊中醫師陳俊傑了解，他表示椰漿性溫，有助補腎、上奶、烏髮，亦可以間接壯陽。椰子水性質寒涼，有清熱解毒作用，但無壯陽功效。

陳醫師解釋：

煙酒過多、愛吃珍禽的人士，若濕熱過盛，行房會力不從心。飲椰子水清熱袪濕，令人感覺力量回來。其實不是椰子水壯陽，而是它清了酒煙、野味造成的毒。

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記者：黃泳欣