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自助餐優惠︱8度海逸酒店重推晚市自助餐低至$278　eShop預訂可享最高8折+每日首100名再9折【內附訂座連結】

休閒消費 12:10 2021/02/17

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8度海逸酒店推出鮮味美饌自助晚餐，酒店eShop預訂可享8折，每日首100名預訂之客人可享額外9折。（酒店提供）

晚市即將重開，不少酒店也紛紛重推晚市自助餐。其中位於8度海逸酒店內的8度餐廳，將於2月18日至3月31日推出「鮮味美饌」自助晚餐，有超過90款美食。於酒店eShop預訂周一至五自助晚餐即可享8折優惠，而預訂周六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折，每日首100名經酒店eShop預訂之客人更可額外享有9折優惠。

惠顧「鮮味美饌」自助晚餐的賓客，可享用每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等。周五至日及公眾假期的客人更可享每位1隻日式慢煮磯燒鮑魚。

日式慢煮磯燒鮑魚（酒店提供）

刺身區會無限量提供三文魚、八爪魚、鯛魚、甜蝦及雜錦刺身，另有多款新主題冷盤和沙律，如麻辣雞腎配蒜香拍青瓜、泰式魔芋絲魷魚沙律、日式燒牛肉沙律及日式蟹籽沙律等。

全新精選熱葷就有避風塘皇香煎三文魚配橄欖油香草汁、日式蕃茄醬燒牛肋骨、XO醬西蘭花斑球及避風塘荷蘭龍脷等超過15款選擇。當中更有每日花3小時燜至軟腍的紅酒燴牛尾，以及印度廚師製作的正宗咖喱牛肉或雞肉菜式。

招牌甜品芒果拿破崙（酒店提供）

甜品區選擇也多不勝數，除朱古力噴泉外，還有薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、新鮮芒果製成的芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕，以及限定口味的Häagen-Dazs雪糕或Mövenpick雪糕等。

自助餐更設有免費任飲啤酒、果汁及汽水，客人亦可以優惠價$88升級至酒精類，或$118升級至有汽葡萄酒無限暢飲套餐。

而當月生日的賓客可享自助晚餐半價（以原價計算），或獲送免費生日蛋糕1磅，或紅/白餐酒1瓶，適用於4人或以上同行優惠。

訂購連結

鮮味美饌自助晚餐
地址︰土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店大堂
電話︰2126 1960
日期︰2月18日至3月31日
時間︰6pm-9pm

記者︰黃依情

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