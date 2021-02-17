創業追夢｜環保女生畢業即創業做老闆　研製護膚品捱過3年無人工迎難而上

▲ 創業頭3年，Kaya是沒有人工的，但憑著堅毅不屈的精神，近兩年已收支平衡。

性格主宰人生路向，像本木序天然護理店創辦人郭綺琦（Kaya）一心朝着創業的方向進發，心無異志，結果如她所願，開展了草本植物護理品牌。

年紀輕輕當上老闆，當然不只風光一面，背後她是研發者、公關宣傳人員、售貨員集一身，更試過3年無人工的日子，在生意漸上軌道的時候，卻又遇上疫情，只冀望難關難過關關過。

Kaya由中學開始已注重環保，已會做回收、少用電少用紙，減少浪費資源。大學入讀中大工商管理系，校園內竟見不少阡陌田地。「不但宿舍附近有田，我加入校內的環保團體，轄下也有一塊田，可分配予同學耕作，我也曾參與其中，開始接觸有機耕作。」

▲ 從學堂初出茅廬，未至白紙一張，但大部分人都先選擇打工，Kaya卻毅然創業，並非完全因勇字當頭。（黃建輝攝）

讀至大學最後一年，她惆悵日後工作時，忽萌想起在3年大學生涯中，見學生飯堂常見吃剩的飯餸，感覺浪費，因為她有鋤禾日當午、汗滴禾下土的親身經驗，更知盤中餐得來不易，如何讓人們加深了解植物的重要性，是大自然賦予人類的恩物？這想法一直在她腦海縈迴。

創業比賽贏10萬元

把耕作與護膚品兩者連上綫，是她慣用的一款護膚品有天大幅漲價50%，幾日後發現此品牌在地鐵站鋪天蓋地的廣告，令她明白這些產品的成本大多用於宣傳，而非產品本身，她出身工商管理，更深諳此道。「一瓶護膚品，究竟多少資源是在原料上，於是思考自己動手製作護膚品是否可行。」

好奇心引發Kaya研究護膚品成分，愈翻資料愈覺心驚，覺得部分產品：一是在製作過程中對環境不友善；二是對皮膚有害；三是護膚品的成分根本對皮膚毫無作用。時為2013年，當時草本護膚未大行其道，把草本植物與護膚品兩者結合的意念蠢蠢欲動。適逢她參加了一個創業比賽，獲得10萬元創業獎金，隨後與人合資創立有機用品店舖，正式成為老闆。

目標清晰一心做老闆

從學堂初出茅廬，未至白紙一張，但大部分人都先選擇打工，Kaya卻毅然創業，並非完全因勇字當頭。「我決心行環保、天然產品這條路，加入公司合作，或較難協調或融入。說到底，我愛做自己喜歡的事情，一手一腳研發到出來，別人認同是有用，成就感很大。目標十分清晰，在參加創業比賽一刻，我就沒打算打工了。」

Kaya不停嘗試配方、研發產品、收集用家意見，終於2015年正式創立自家品牌本木序，後因工作日漸繁忙，將有機用品店轉手，專心投放精力時間於天然護理店中。

把草本植物加入護膚品看似容易，但付諸行動未如我們想像中一加一般簡單。「在本地，只能簡單地以草本植物如金盞花浸油，或以植物製作手工皂。但論精細萃取，如像在外國實驗室以溶劑萃取植物，在香港是難以做到的。我們保留部分草本植物用以製作油劑或手工皂，其他草本植物成分均是來自不同國家。」

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研發合香港人用的產品

製作護膚品，原材料是靈魂，Kaya上網翻書增進相關知識。「原料是外國的，但供應商提供的配方未必適合香港人皮膚，研發過程中需不斷作微調。」她反覆鑽研配方、研發產品，每一樣產品自己更需身先士卒化身「白老鼠」。

進行護膚品研發，必須有不屈不撓精神的耐性，一些產品如精華素，曾令她頭大如斗，屢敗屢試。「香港的潮濕天氣，確不大適合用很滋潤的護膚精華，香港女仔因長期身處冷氣地方，皮膚又容易乾燥常生暗瘡，怎樣做一款精華素既清爽兼滲透性強且保濕力強，是很高難度。」

另外棘手產品要數洗頭水，製造完全天然的，卻不加任何矽靈、陽離子等化學成分，洗完感覺仍順滑滋潤又不油立立，這方面花了她長達1年鑽研。「我做護膚品或產品的目標，除了天然還要好用和有效，避免坊間對天然產品不少是效果平平或不太好用的印象。」

營商困難重重

經營一盤生意，殊不容易，她說最難是聘請員工，因為她的公司涉及生產、倉存及巿場推廣一條龍，一個員工需兼顧不同範疇和崗位。另一難處是設置生產廠房及購買原材料。「香港租廠房不便宜，我們建立了一個無塵廠房，花了一大筆資金。此外，要找合適的原炒料，要不斷去展覽、經多番問人接洽才找到合適的供應商，入貨時想要得到原料的『出世書』生產證明，是要買一定貨量，每一樣都要買大量，存貨有困難，壓貨壓資金的風險也自然增加。」

找合適的生產機器也費煞思量，本港無相關機器，四處奔走「搭上搭」才一切準備就緒。「有試過貨不對辦，有些機械送到廠原來很渣，根本用不到，又要再買過。此外，生產機器是貴到難想不到，如枝裝潤膚霜的包裝封尾，索價數萬元，只得一個作用。已不計各種機器的保養與維修費了。」

▲ 店中產品約有80多種，最受歡迎的是止汗膏。（黃建輝攝）

窩心客人儼如朋友

她說護膚品是貼身服務，她會兼任皮膚顧問，先為顧客分析皮膚再為對方推介產品。客人漸變熟客，部分更猶如朋友，有得悉Kaya快將結婚，雖沒參加婚禮，仍二話不說以pay me送上禮金祝賀，令她大為感動。

有好客當然有麻煩人，有顧客購物想要求多給折扣、大量試用贈品也遇過。因產品都是本土製造，生產成品高，有時未能送贈太多，Kaya說猶幸這類客人只佔少數。

見她的店內不少供孕婦或坐月媽媽用的產品，這些產品是Kaya與中醫師合作而成，製作成坊間少有的當歸精油。其實是她有試過經痛，問中醫哪些可紓緩，中醫推介當歸、艾葉、川芎和老薑4種，Kaya用這些中草藥調配，是助己又助人之作。她為此更曾舉辦中醫精油工作坊，以中醫師聞問望切後再為客人調配合適精油，日後亦會以此為方向。

經營五載收支已平衡，但頭3年Kaya是沒有人工的，幸有兼職方可維持生活。新冠疫情固然有直接影響，今年一月中，油麻地佐敦一些大廈要強檢，本木序位於旺角邊陲也受影響，人流大減，而經濟下滑，顧客的購買力也明顯猶疑。「仍在捱啊，除力推網上生意，也會擺巿集，藉此增加收入。」守業難確是所言非虛。

記者：周美好