政府擬加強規管真槍組件　展開4星期公眾諮詢

▲ 警方近年搜出大批槍械。（資料圖片）

政府今日（17日）公布，就規管真槍元件，展開4星期公眾諮詢。



政府發言人表示，本港對真槍及真槍元件有嚴格規管。近年涉及真槍個案增加，發現有不法之徒利用現時《火器及彈藥條例》有關「槍械」定義的漏洞，將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為功能完備的真槍，逃避法律規管，情況令人憂慮。

當局認為，有需要為真槍元件提供更清晰和具體的定義，堵塞法律漏洞。當局建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》，將指定的重要火器（即真槍）元件，清晰列出為《火器及彈藥條例》所指的「槍械」。有關修訂會為「槍械」所涵蓋的元件，提供更清晰和具體的説明。當局亦建議設立90天的寬限期，讓受影響人士可於規例生效前處置有關元件或向警方申請牌照。



發言人表示，有關修訂建議是為打擊不法之徒，不當使用槍械威脅市民的生命及財產安全。政府會在諮詢期完結後整理收集到的意見，並將建議修訂以附屬法例形式提交立法會，希望在本立法年度內完成修訂。



諮詢文件已經上載保安局網站。市民可於3月16日或之前透過郵寄、傳真或電郵提交意見。

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責任編輯：吳卓峰