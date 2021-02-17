  • 22°C
香港時間 : 2021217日 (三) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府擬加強規管真槍組件　展開4星期公眾諮詢

社會 12:15 2021/02/17

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

警方近年搜出大批槍械。（資料圖片）

政府今日（17日）公布，就規管真槍元件，展開4星期公眾諮詢。
 
政府發言人表示，本港對真槍及真槍元件有嚴格規管。近年涉及真槍個案增加，發現有不法之徒利用現時《火器及彈藥條例》有關「槍械」定義的漏洞，將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為功能完備的真槍，逃避法律規管，情況令人憂慮。

當局認為，有需要為真槍元件提供更清晰和具體的定義，堵塞法律漏洞。當局建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》，將指定的重要火器（即真槍）元件，清晰列出為《火器及彈藥條例》所指的「槍械」。有關修訂會為「槍械」所涵蓋的元件，提供更清晰和具體的説明。當局亦建議設立90天的寬限期，讓受影響人士可於規例生效前處置有關元件或向警方申請牌照。
 
發言人表示，有關修訂建議是為打擊不法之徒，不當使用槍械威脅市民的生命及財產安全。政府會在諮詢期完結後整理收集到的意見，並將建議修訂以附屬法例形式提交立法會，希望在本立法年度內完成修訂。
 
諮詢文件已經上載保安局網站。市民可於3月16日或之前透過郵寄、傳真或電郵提交意見。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

 

相關文章

童揚樂韻｜基層樂團連繫社區好心情　團員學樂器一技旁身助生活減壓
08:01 2021/02/16
童揚樂韻｜基層樂團連繫社區好心情　團員學樂器一技旁身助生活減壓
新春頌獻｜安老院舍歲晚禁探訪　社區樂團變招改用線上直播形式送暖
08:00 2021/02/16
新春頌獻｜安老院舍歲晚禁探訪　社區樂團變招改用線上直播形式送暖
W型新喉｜房協屋邨單位換走U型渠　「免注水」W型聚水器居民更安心
06:01 2021/02/16
W型新喉｜房協屋邨單位換走U型渠　「免注水」W型聚水器居民更安心
保安局 立法會

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣