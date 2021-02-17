樂園重開｜香港迪士尼2月19日重開明早10時開放網上預約　須登記個人資料兼作健康申報【內附最新指引】

▲ 香港迪士尼樂園2月19日重開。

港府明日（18日）起放寬防疫措施，包括容許主題樂園重開。香港迪士尼樂園今日（18日）宣布，將於周五（19日）起重開，明日（18日）早上10時開放網上預約，所有人預約入園時須登記個人資料，並作健康申報，而入園者同樣要用樣須使用「安心出行」手機應用程式，或登記個人資料。

樂園指，開園後會繼續實施一星期營運5天的安排，逢星期二和四（公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外）會暫停開放，直至另行通知。因應政府規例要求，樂園會實施人數管制。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，衷心感謝賓客們的支持以及各演藝人員同心協力共渡這段充滿挑戰的時間，並祝願大家牛年身體健康，幸福美滿，萬事如意，

樂園每位演藝人員一直努力做好準備，我無比興奮地宣佈樂園將於2月19日重新開放，於新春佳節、一年之始與各位賓客再次見面，並與大家分享樂園15周年以及全新「奇妙夢想城堡」所帶來的奇妙體驗。

海洋公園今日公布將於明日（18日）重開，詳情即看：【下一頁】

本港最新防疫措施（2月18日至3月3日），點擊圖片即睇：

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迪士尼表示，為保持賓客之間有適當社交距離，樂園會控制入園人數。所有賓客須在到訪樂園前憑有效的門票、會員卡或門票換領憑證/確認預先透過此網頁預約到訪日子。賓客可於到訪前的7日內預約。「奇妙處處通」白金卡會員可於到訪前的9日內預約，金卡及銀卡會員可於到訪前的8日內預約。

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記者：郭詩詩