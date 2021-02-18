陀槍師姐2021︱由被批評到受讚未敢自滿　鄧佩儀花7年升做女一：慢慢來更適合

▲ 鄧佩儀在《陀槍師姐2021》中演冰室老闆娘許千盈。

TVB劇集《陀槍師姐2021》中，鄧佩儀（Gloria）飾演「乾坤冰室」老闆娘許千盈，她直言入行7年來今次的角色性格開朗最似自己，但也是首次演繹身世複雜的角色。

Gloria在劇中有段深刻難忘的三角戀情，周旋於華Dee（羅子溢飾）與忠少（洪永城飾）之間。鄧佩儀接受TOPick專訪時分析指，華Dee是簡單清純的暖男，彷如太陽般的存在，至於千盈與忠少的感情卻是複雜而悲慘。

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▲ 鄧佩儀在《陀槍師姐2021》中有大量喊戲。（湯炳強攝）

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曾被感情欺騙

在《陀槍師姐2021》內的千盈心中最愛是忠少，但在鄧佩儀的愛情觀內，就絕對討厭「男人不壞女人不愛」此俗語：「嚮往單純與簡單的愛情，直至現時仍好懷念大學時清純的愛情。出來工作後會發現人有很多不同的想法，在不同的因素影響下，男人靠近你的目的亦不再純粹。」

她又笑指：「現實中我遇過的壞男人有很多，可能樣子讓人感覺容易欺騙，所以好多時會吸到對我另有目的的人，我的愛情運並不幸運。在被欺騙感情後真的會令自己成長，不再輕易信人，要花一段時間才可與人建立信任，但我依然喜歡簡單直接的男子，雖然現實中已經所剩無幾。」

▲ 鄧佩儀與羅子溢及洪永城有3角戀情。（劇照）

獲稱讚未敢自滿

演出《陀槍師姐2021》，Gloria有連場喊戲，而喊戲的拍攝更被安排在3天內完成。

她憶述，人生從未試過如此低沉：「喊得眼也腫痛，很自然地講對白便會留眼淚，而且為保持一個低沉壓抑的情緒，我在3日內都沒有調節心情，有場吵架喊戲連着拍，真的哭至想嘔，因為在現實中都從未試過如此心痛。」

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不自滿求進步

今次也是Gloria入行以來第二多戲分的角色，她感恩劇集出街後得到觀眾及粉絲的愛戴。

但她卻稱對自己在劇集中的整體表現失望：「可能自己看自己的演出會較敏感，只要感情戲的節奏出錯便會毛管戙，感覺很奇怪。之前在《機場特警》及《降魔的2.0》中表現覺得及格，但今次就覺得未如理想。」

Gloria對作品有高要求，亦自言性格要求高：「我也會很容易質疑自己，質疑到已經習慣，但相反來看我覺得是優點，因為遇到演得不好的地方我會想改，做演員這一行是沒有人保證到會有下一次機會，所以每次都想做到最好。」

▲ 鄧佩儀對今次的表現未感滿意。（湯炳強攝）

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循序漸進走不走捷徑

Gloria初入行便獲看重，在劇集《點金勝手》演黃宗澤妹妹Ginnie一角，戲分對新人而言頗為佔重，但由於演技稚嫩致被批評表情生硬。之後，Gloria也經歷一段沉寂時期，只參與飲食節目的主持演出。

她坦言：「當時《點金勝手》播出後對自己很失望，幸好之後有飲食節目演出，總算有寄託。我也很羨慕別人有劇拍，所以就在飲食節目的崗位上做好自己，即使只是少少的對白也要講好，希望會帶來其他機會。」

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花近7年時間，Gloria由當新人時因不熟悉香港習俗，以及繁複的四字成語而處處碰壁，到歷練成長，她終在剛拍攝完成的劇集《換命真相》迎來當女主角的機會。

她懷着感恩的心，形容自己是幸運的一人：「對自己的能力有信心，但知道仍有很大進步空間，所以這條路的進度很適合我，因為即使一來便有好機會我也不一定會做得好，反而客串及累積到足夠經驗再演可能會更好，慢慢來會讓人珍惜，亦知道我已經準備好。」

Gloria又謂一直努力學習：「在這行努力了也不一定會成功，最差的我已經試過，不會有壓力，反而希望一直維持看戲學習其他演員演技的好學心態。」

▲ 鄧佩儀表示不會靠新聞搏出位。（湯炳強攝）

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最怕「蝕底」無戲拍

對事業有堅持，形象健康乖巧的Gloria入行以來零負面新聞也無緋聞。

她覺得最「蝕底」就是或多或少缺少了演出機會：「不覺得我演戲會有限制，因為一演戲便不是鄧佩儀，但因為我的形象可能令自己缺少了試鏡機會，其實我也有活潑粗豪的一面。」

不過，Gloria不輕易動搖，對品格要求同樣有原則：「有人提我太正向無新聞可能會蝕底，但想了想覺得真的不會刻意造緋聞，不會亂搞，所以想了也沒有用，還是順着自己的路走最好。」

她續指「固執」是其人生堅持：「有人覺得固執是缺點，但我卻很佩服自己企得很硬，有原則有底線，一定要潔身自愛，不會受行業及朋輩動搖。」

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記者：陳家瑩

同場加映：麥美恩專訪