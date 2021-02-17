全城緝兇｜變態狂徒北角街頭推人出馬路 3名OL跌倒1傷勢嚴重留院

▲ 北角變態狂徒街頭無故推3名OL出馬路，1人傷勢嚴重需留院。

北角大年初五出現推人出馬路狂徒！昨（16日）下午近3時半，3名女OL於北角健威坊吉野家對出馬路突然遇襲，被一名男子無故逐個推出馬路，之後男子極速逃離現場。其中1名女途人傷勢較嚴重需要入院。受害女途人接受TOPick訪問時表示，3人完全不認識該名男子，與人無仇無怨，卻突然被男子先後推出馬路，感到愕然及受驚。

▲ 事發地點位於吉野家外的行人過路處。(google map截圖)

3名受害女途人講述事發經過。當時3人吃完午飯後約3時15分離開餐廳及健威坊，行經北角七姊妹道返回公司。在吉野家外的行人過路處等紅燈，準備綠燈時過馬路。但一名不明男子突然衝到背後襲擊3人，將3人逐個推出馬路，3人均被推跌在地上。回過神時，男子已經極速沿著七姊妹道奔跑逃離。

▲ 男子極速沿著七姊妹道奔跑逃離現場。(google map截圖)

其中一名輕傷女受害人表示：

當時感到有人突然從後方奔跑衝過來，以為有人要趕過馬路，所以下意識向後望準備讓位。豈料此時男子已經先後大力推倒身旁2名女同事，最後再推跌自己。

另一名女受害人指，

真的很恐怖！幸好當刻沒有車，否則我們一定會被車撞死！

事件中，1名女子傷勢較重入院，2名女子受輕傷。傷勢較重女子其中一隻牙被撞斷、2隻牙移位，另手指脫臼，手腳受傷。

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當時完全不知發生什麼事，腦海中猶如撞車一樣，嘭的一聲。跌倒在地上時只感到滿嘴鮮血，覺得牙齒斷裂。

另外2名女子分別手肘、手指受傷，及手指輕傷。

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3人均表示事發前，無任何欠債、與人結怨，亦未見過、不認識該名男子。並呼籲市民出門要小心：

等過馬路時別站太靠近路邊！如見可疑人士請報警，避免再有下一位受害者。

據受害人所述，男子特徵如下：

身高：逾1.7米

身型：中等偏肥

歲數：約30至40歲

金色及黑色短髮

身著黑短袖T恤

深色褲

戴口罩

3人已報警並到東區醫院驗傷。至於近期是否出現兇徒推人出馬路事件，TOPick就事件向警察公共關係科查詢。警方表示，3名女士於七姊妹道與健康西街交界等待過馬路時，突然被一名陌生男子推出馬路，導致口、手及腳部受輕傷，3人自行到東區醫院求醫。案件列作襲擊致造成身體傷害，現交由東區警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：羅嘉欣