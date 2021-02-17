開心速遞｜疑跟人夫律師調情對話曝光　《愛回家》梁茵回應：手機被人盜用資料

▲ 梁茵回應小三事件。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演拜金女Anita，又封「威龍潘金蓮」的梁茵（Kiko），現實常有緋聞纏身，梁茵日前又再被報導指搭上人夫律師，捲入小三疑雲。雖然梁茵已解釋跟對方不熟，但昨日再度流出疑似梁茵的電話調情短訊，令事件疑幻疑真。

27歲的梁茵（Kiko）憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita，跟劇中另一「島大女神」鄺潔楹（Judy）合演拜金姊妹花，角色大受歡迎，不過，梁茵卻受角色形象影響，常被誤會現實也是拜金女。

早前已有報道拍得梁茵與一名「中佬」在尖沙咀餐廳撐枱腳，期間二人有講有笑，更孖住一齊走。而日前又有報道指她疑勾搭律師人夫。

▲ 梁茵公開回應。（IG圖片）

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調情對話曝光

報導指對方是律師，也是馬主，身家豐厚，不過已婚並育有一名5歲兒子。有指梁茵為靠近對方而入馬場親近對方，又與該男人面貼面自拍及慶祝生日，彷如情侶，令她疑捲入小三疑雲。

梁茵其後向傳媒表示跟對方不熟絡，只是普通朋友，而所謂合照則是自拍時對方碰巧路過才會入鏡。

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可是，之後再有指梁茵跟「人夫」的手機短訊調情對話曝光，當中梁茵講及跟對方年紀相差二十年，但渴望得到對方歡心，又埋怨男方對其不夠浪漫，又不接她放工及沒時間陪伴她，更接近一個沒有發生「關係」，又指曾要求男方帶她入馬場，卻遭拒絕。

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梁茵電話曾遺失疑被盜用

對於被捲入做小三，梁茵今日在IG動態回應事件，她先貼出一個舊帖子，解釋於2020年10月曾遺失電話，而相隔8小時有另一位同事才拿回電話給她。

因此她懷疑電話已被人破解密碼盜取其資料，及將當中的相片、短訊等內容不正當地處理。

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梁茵留言：「我有理由相信當天電話在消失８小時內，被『有心人』破解密碼，盜取手機內 WhatsApp、facebook、WeChat、Instagram、雲端內的照片及對話。」

她又指：「鑑於朋友及前度的提醒，擔心相片、語音、對話被小題大做，斷章取義、移花接木、剪接拼砌，會及早更改電話號碼並安裝防毒及駭客軟件。」

梁茵相信以此回應有關緋聞實屬遭人利用，但卻未提及留言中講及的「前度」是誰。

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