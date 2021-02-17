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狠心虎爸︱催谷小六兒子望考入名牌母校　狠父菜刀威嚇讀書刺殺12歲兒

親子 13:31 2021/02/17

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日本一名爸爸為了催谷兒子考入名校，用刀威嚇讀書及刺殺12歲兒。

日本曾發生一宗父弒子的倫常悲劇，爸爸為了催谷兒子考入名考，用𠝹刀去威嚇讀書，之後變本加厲，暴力對待，更轉用菜刀，最後用刀刺12歲兒子胸口，兒子失血過多亡。而有關案件近日再次掀起社會熱議，令人反思家長過分著緊孩子考試成績的問題。

虎爸過分著緊孩子升中試

綜合日本傳媒報道，日本愛知縣名古屋市一名父親佐竹憲吾，當時48歲的他於2016年8月21日刺殺12歲兒子佐竹崚太。有關案件於2019年7月審判，最終當時51歲佐竹憲吾被判刑13年。

據悉，佐竹憲吾出生於醫藥世家，從小已被父母催谷成績，曾因考試成績不佳，要退出棒球隊，他小時候受到的壓迫，為人父親後，將自身遭遇轉移至兒子身上，一直對兒子要求甚高。

兒子報考爸爸及爺爺的母校，該中學是當地數一數二著名私立中學，虎爸為了讓兒子成功考上，從兒子小五的夏天就開始準備考試，經常補習到晚上10時，回家亦要繼續和父親一同唸書，兩人有時甚至會溫習到凌晨2時。

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用𠝹刀菜刀威嚇兒子

調查指出，佐竹憲吾自在兒子讀小五時冬天開始，發現當輔導讀書時，只要拿出𠝹刀，兒子便會聽話，而虎爸開始變本加厲，將𠝹刀換成小刀，甚至演變成菜刀，有感只要拿刀在手上，不用怒吼、動粗或動怒，兒子就會乖乖聽話。

2016年8月21日，兒子原定要早上7時半起床，他遲了起身及吃早餐太慢，爸爸見兒子疏懶於準備升中入學試，開始發怒訓斥。當時12歲的佐竹崚太開始反抗，喃喃自語，引起爸爸不悅。爸爸拿起長約18.5cm的菜刀開始說教，更從背後將菜刀抵在兒子身上，給他「最後的警告」，亦用手摀住兒子的嘴巴要他收聲，不准哭出聲。

兇手被判入獄13年

當時佐竹憲吾回過神來，看見兒子胸口噴血，發現自己用刀刺了兒子的胸口，將兒子送到醫院，佐竹崚太最終因大量出血不治身亡。警方當日以殺人未遂罪拘捕佐竹憲吾。

佐竹的妻子表示，父子在房內溫習時，不時傳出吵罵聲，她曾目睹丈夫在房門外對兒子拳打腳踢，有感丈夫對孩子的教育虐待是常態。佐竹憲吾稱自己是誤殺，於2019年7月審判時，他最終被判入獄13年。

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責任編輯︰王明芳

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