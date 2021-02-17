正能量｜棄億元合作計劃傾家蕩產治癌妻　摺鋁大師克服驚恐症：感激生命逆境

▲ 摺鋁大師Orson在30歲前一切順風順水，並已享財務自由，但妻子患癌，賣樓賣股套現醫治，最終藥石無露，而他則患上驚恐症，經歷兩年才克服。

李浩迅（Orson）30歲前人生順遂，令人羨慕，豈料妻子患癌後，命運一百八十度轉變：過億元合作機會告吹，四處奔波求醫，結果驚恐症找上門。

俗語有謂：五窮六絕七翻身，在低潮的日子他另闢蹊徑，想起自小埋藏已久的夢想，最後成果美滿，不言休不放棄，是他走過低谷的經驗談。

Orson學生時代在聖保羅男女中學及附屬小學度過，15歲後隨家人移居美國，因成績卓越獲時任總統克林頓親自頒發成績優異獎，並加入了泳隊，學業運動皆精。成功考入美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）主修經濟，本要讀4年，他3年時間已畢業。畢業後返港任職核數師，之後開設廣告公司又做過模特兒，加上投資，30歲時已經財務自由。

張張刀張張利，橫看豎看也是人生勝利組，但真實的他自卑感總在作祟。他小學時讀名校，同學大多來自富裕家庭，去同學屋企，玩具多得像玩具反斗城、在遊艇上開生日會，盡管他家也算中產，但在同儕下就是比了下去。「我不是天生不用怎讀書已可名列前茅的人，我是出盡力讀書的，付出的努力比別人多，一直想如何增值與人看齊？現在長大了看回頭，心態並不健康，但卻是我自小發憤的動力。」

▲ 他並非設計出身，由零開始兩年日日埋頭埋腦去摺鋁，人人笑他儍，卻摺出一片天。（被訪者提供）

30歲已生活無憂

Orson自小愛摺紙和畫機械人，有日他把過往的機械人畫作和摺紙帶回校，同學用零食和他交換，意外地霎時間變成「風頭躉」。「這給我很大啟示：透過運用想像力的摺紙，竟可令別人改觀。」

雖鍾愛藝術若未能搵食，家人大多反對，這是一般香港父母的看法。他大學選讀經濟，但那團火一直在他心裏燃燒。

在五大會計師樓做核數師做了一年半，後派往內地工作，他不習慣工作環境辭掉工作。因藉過往也拍過廣告，他重回模特兒的圈子，3年間拍了一百多個廣告，儲了一筆資金，開設了一間廣告公司。「公司規模屬小型，頗難與大廣告公司競爭，要生存也不容易，當管理也不是易事，其後結束廣告公司，把賺來的錢全作投資。」透過買賣股票和買樓收租，30歲的他可優哉遊哉，毋須為生計營營役役，閒來游水、踏單車和睇戲。日復日如此，他變得失去動力，想到壓根兒最愛摺紙，從日本訂來大量摺紙相關書籍雜誌，結果又重回摺紙世界。

由摺紙到摺鋁

時為2008年，當時媒體每天報道年青人無人幫助受忽略，一向獨力迎難挑戰困難的他心中納罕：「為何要人幫呢，我自己都無人幫，於是我做一樣我不熟悉的手藝——摺鋁，用鋁罐摺成小機械人和恐龍、熊貓等動物，取名Canbot。」摺鋁是用汽水罐丶一把剪刀和一把砌模型用的小鉗，結合中國的入榫工藝及日本的摺紙藝術，將廢罐扭成細小能活動的機械人。

他既不是讀藝術也非來自設計行業，由零開始，兩年日日埋頭埋腦去摺，人人笑他傻。摺到Canbot第三代，作品被美國博物館青睞作展覽，更吸引到收藏家出價10萬港元來收藏，被稱為「亞洲摺鋁大師」。消息傳到香港，接連舉辦不同展覽並接受媒體大肆報道，Orson衣錦還鄉終捱出頭來。大家同一個問題是：汽水鋁罐不值錢，如何以Upcycling令它身價躍升千萬倍。「好多人質疑為何可賣得如此昂貴，其實在藝術品上，我已經賣得好平，一幅畫可以賣上幾百萬幾千萬。」

後來作品愈賣愈貴，是因為Orson開始摺小如一毫子的作品，弄傷了手指關節，醫生忠告不要再摺了，否則從此寫不到字。停摺消息傳出後，作品炒價得更厲害，有次擺展覽，有買家願付出數萬元成交兩項作品。

▲ 他真心鍾愛機械人和摺紙，於是開展用鋁罐摺藝術品，取名Canbot，意謂任何事都有可能。（湯炳強攝）

太太患癌 奔波求醫

雖然Orson的摺鋁收山，但適逢有美國公司有意把Canbot作聯乘，不用他日摺夜摺，買下品牌名稱與形象；也有國內公司開出投資1億元的項目，創造一個Pop-up品牌，他正打算往北京簽約，竟傳來太太患上末期肝癌及膽管癌的噩耗，他推掉所有合作，安心在香港與太太醫病。當時是經濟低迷的2011年年尾，Orson以低價賣掉物業及股票作太太做手術及治療費用。「做第一個手術已用了100萬，不久後即復發，到最後我們確有去北京，不過是醫病和試新藥。」反覆治療結果都不成功，與病魔搏鬥了一年半，太太終撒手人寰。

「醫到後期我已無分文，要問家人及親戚借錢。在短短一年半中，我的事業、家庭及經濟，由最高峰斷崖式滑向低谷。我後來再找之前的外國及內地公司商討合作，對方即回絕，機會不會等人。」

驚恐症來襲

其實早在太太患病之時，Orson已發覺自己情緒有異，當醫生告知他和家人太太病況時，他只覺房內十分侷促呼吸困難，很想逃離現場，原來已是驚恐症的前奏。之後在室內也曾發生這些感覺，更試過在感到侷促和呼吸困難後暈倒，他醒來時發現自己身處桌下，身體多處損傷。

「我性格愛事事掌控，太太病情的無法預料，對我心理造成巨大壓力，原來付出巨額和全部時間為太太醫病，都無法逆轉，將我固有的價值觀都推倒。」又一次在街上暈倒後，Orson被送往急症室，經多翻檢測身體無礙，醫生建議他向精神科求醫，接受了一段時間心理輔導。

每當感到驚恐症徵狀要出現時，他會採用「478」呼吸法——吸氣4秒、維持7秒、呼氣8秒，便可平靜情緒；有美國醫護朋友教他，當感到快要暈眩時，身體稍稍向下傾，讓血液上回腦部，都有助減低頭暈，此法對Orson來說也奏效。驚恐症纏擾多年終紓緩，但他說當現在太疲累時，入睡時偶爾會感到呼吸不順，會馬上施行上述兩個方法。

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寫書自我鼓勵助同路人

幾近一無所有的Orson，用了兩年時間身心理才復元，他著了一本《迷失的機器人——力克》的勵志繪本小說，入選第17屆小學生書叢榜「十本好書」，他把個人經歷寄情文字插畫中。「那時我常想：人死了有何意義？我看大量有關正向的書籍，目的是幫自己重新站起來，又慢慢重拾畫筆畫畫，作為自癒的工具，也希望能幫助同路人。」

今年Orson憑着「迷失的機器人——力克」成功入選了由創意創業會（(IEA）主辦，創意香港贊助之「第三屆香港設計．授權支援計劃」，並將於4月27至30日在「香港國際授權展2021」的香港館和大家見面。

他說，人命不在乎長短，在於人在有限的時間內散發出光芒，來感染其他人。「7年前我『世界未日』時，沒想到可以重新創作，但如沒遇上低潮，就沒有今天的我，看回頭，是否要感激生命的逆境？」他書中主旨想帶岀5件事：有夢想、有信念、善用時間、有想像力和正向思維，就算人生變得一無所有，也可從頭來過。

記者：周美好