傷口灑鹽︱懷孕29周流產朋友求取回Baby Shower禮物　媽媽狠拒︰嬰兒毯會陪子下葬

▲ 一名準媽媽剛經歷流產之痛，友人竟在此時想索回Baby Shower的禮物。

流產媽媽剛經歷失去孩子之痛，身為朋友應從旁安慰，但英國有人卻在別人的傷口上灑鹽。一名準媽媽在網上發帖文鬧爆女友人，自己懷孕29周時不幸流產，但女友人隨即問她取回Baby Shower禮物，以省錢轉贈其他人，令她感到非常震驚。

該名準媽媽早前在facebook上載了與友人的對話截圖，並發帖文表示，她於懷孕29周時，兒子Benjamin不幸胎死腹中流產，經歷了喪子之痛。一星期後，仍在醫院的她收到友人的訊息︰

她問送給我的BB用品有沒有使用過，如果沒有……她想取回轉送給她另一個朋友的孩子。

這些禮物是早前在她的Baby Shower時，友人送給她兒子，包括毛毯、小象公仔、靴子、幾件漂亮衣服及一個會唱歌的玩具。

▲ 該名準媽媽在網上鬧爆友人的自私行為。（Reddit圖片）

毛毯已使用 友人追討75元

準媽媽回覆稱，自己仍很傷心，難以相信友人在此刻追討禮物，並表示毛毯已拆封包著亡兒，因毛毯很漂亮及溫暖，「除了那張毯子，我還保留著其他東西，我的孩子將會和這張毯子一起下葬。」

友人立即道歉，但言語間仍透露不滿，竟向準媽媽追討7英鎊（約75港元）以購買另一張毛毯轉贈另一人，並希望索回其他禮物，在別人的傷口上撒更多鹽。

我需要在花錢前知道，你可以還給我一些未用過的嬰兒用品嗎？我可以明天來醫院取回。

準媽媽斷言拒絕道︰「不！請不要來這裏，毯子將會和我兒子一起下葬。」最後她怒說會將其他BB物品打包送返友人的家，並強調自己和丈夫都感到憤怒，「我失去孩子只有一周，你的說話讓我好憤怒！」之後準媽媽不再回覆。

網民鬧爆︰人類垃圾

有網民將該名準媽媽的帖文轉發至討論區「Reddit」掀起熱議，點擊圖片即睇網民留言︰

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責任編輯︰林綺玲