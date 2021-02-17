同歸於盡︱不甘戀已婚富商誕子女無名份　情婦攜3孩赤裸躺-15°C雪地尋死

▲ 情婦攜3個孩子赤裸躺在零下15度雪地，意圖同歸於盡。

俄羅斯有少婦戀上一名珠寶富商，不介意對方已婚並育有4個孩子，成為富商的情婦，卻又不甘為他誕下兩名子女後，依然無名無份。她近日一時想不開，竟然帶著兩孩還有與前夫所生的兒子，母子赤裸躺在零下15度的雪地，意圖同歸於盡，幸最終獲救。

據英國《太陽報》報道，33歲的媽媽Natalia Vazina來自俄羅斯莫斯科，她是43歲著名珠寶商Ilya Klyuev的情人，據說她幾年前在Ilya的珠寶店工作時，與他認識並墜入愛河。可是已婚、育有4孩的Ilya沒有為她與妻子離婚，繼續與她發展婚外情，又在郊區為Natalia母子買了一套豪宅來安置她們。

情婦圖與3孩同歸於盡

Natalia先後為Ilya誕下現時2歲的兒子Lazar和僅11個月大的女兒Marfa，另外她還撫養與前夫所生的10歲兒子Grigory。她不滿一直無名無份，也感到為人情婦的羞恥，令她生活在罪惡中，導致她與Ilya的關係破裂。

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俄羅斯警方指出，Natalia帶著三個孩子到住宅附近的雪地，把自己及孩子的衣服都脫光，赤裸躺在零下15度的雪地上。幸好一名溜狗的途人在上周四（11日）傍晚發現他們，並報警求助，一家人才獲救。

3個孩子遭嚴重凍傷，出現體溫過低情況，2歲的Lazar更一度處於昏迷狀態，全被送到醫院接受治療。如果不是及時救治，他們會在數小時內死亡。至於Natalia的背部及腳部亦凍傷，她被控企圖謀殺3個孩子。

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富商強調不會離開孩子

Ilya在醫院探望孩子後向傳媒表示震驚，提出要監護所有孩子，包括Natalia的大兒子Grigory，強調不會離開孩子，也願意照顧他們。當被問及是否確定兩個孩子是他時，他回應「你知道，這個問題很難回答。」

他補充與Natalia的關係，「我認識這個女人，她很久以前就為我們工作。」又指出不知道傳媒在寫甚麼，所以他不能詳說二人的關係。

當地兒童監察專員Anna Kuznetsova去醫院探望3個孩子，她事後在facebook寫道，10歲的Grigory受了最大的痛苦，因為他曾赤腳在雪地裡走路。Grigory告訴她如何安慰年幼的妹妹，因為她不喜歡睡在嬰兒病床上。

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責任編輯：王明芳