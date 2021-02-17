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明星豪宅︱林夏薇喜在山頂豪宅打咭 　家中擺超巨型桃花引胡定欣關注【多圖】

娛樂 14:20 2021/02/17

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

林夏薇位於山頂的獨立屋大得驚人。

林夏薇於2015年與金融才俊莫贊生結婚，兩人現居於柯士甸山道市值15億元的山頂獨立屋豪宅。而林夏薇不時於IG分享生活點滴，間接令這間富豪級的獨立屋曝光。

新年期間，林夏薇在家裡擺放超大棵桃花賀新年，足見其客廳十分寬敞，億元獨立屋果然大得驚人。

【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢　15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】

林夏薇放置巨型桃花賀新年。（取自instagram）

桃花樹搶眼

林夏薇於年廿九於IG貼出數張靚相，只見其家裡擺設的桃花樹比她高兩個頭，當中她留言道：「今年年廿九桃花已盛開，好意頭！」連好姊妹胡定欣也十分羨慕，興奮留言表示「我要行返幾十個圈」，而林子善即搞笑道：「聽講食埋啲花瓣會勁好多你快啲去佢屋企成棵食咗佢。」

此外，年初一林夏薇再貼出靚相，只見一身名牌打扮的她貴氣十足，當中寫道：「大年初一，恭喜大家發財！身體健康！心想事成！萬事如意！」

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俯瞰維多利亞港

林夏薇於2015年跟金融才俊莫贊生結婚，有指莫贊生身家十分豐厚。而他們現時居住的獨立屋在2001年以3億多元購入，目前市價估計已逾15億元。

在留家抗疫的日子，林夏薇非常活躍拍片與網民互動，不時分享在家跳舞、下廚、做運動等影片，意外令愛巢曝光。

從林夏薇分享的生活影片可見，屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，而獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure。

【Hermès愛馬仕】嫁金融才俊過幸福少奶生活 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太

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豪宅外並設有露天大花園，可供親友相聚一起BBQ，而林夏薇讓愛犬自由活動，於花圓為狗狗設立「私人泳池」，讓牠們夏天消下暑。

其實在之前，於新年和聖誕節時，林夏薇拍下在家慶祝的生活片段。從片中可見其客廳當時放置巨型桃花和聖誕樹，藝人朋友甚至可以圍著桃花轉圈。

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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