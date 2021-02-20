感情困擾｜港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱　輔導心理學家揭與家庭問題有關

▲ 註冊輔導心理學家吳芷嫣指出有個案因感情問題出現輕度抑鬱。

愛情路上要遇到「對的人」從來都不是一件必然的事，幸福的背後或者會經歷多個「錯的人」甚至是「渣男」。輔導心理學家表示，拍拖總會遇到很差的對象有可能是因為原生家庭的影響，導致影響個人的價值觀及戀愛觀。

註冊輔導心理學家吳芷嫣向TOPick表示，在臨床上遇過因感情問題而求助的個案，其中一名患有輕度抑鬱的年輕少女，在感情路上常常遇上「渣男」，另一半在日常相處時時常不尊重她，兩間之間更有第三者的出現，令她感到非常難過。

她在治療的過程中得知，原來少女的父親在她年紀很小的時候已有外遇，惟母親沒有因而選擇離婚，反而默默忍受，還教導她因父親是家中的經濟支柱，所以一定要留住他，甚至是討好父親，否則生活就會變得十分艱難。

吳芷嫣指出，感情路上常遇「錯的人」有可能是因為原生家庭的問題，以上述個案為例，母親從小就透過言語及非言語的方式教會她如何與人相處，潛移默化地將某些概念包括愛情觀灌輸予她。久而久之，這種對待男士或者親密關係的態度就會變成她的戀愛風格。即使伴侶有錯，她亦會選擇忍讓，以忍耐的方式留住對方，甚至會反過來討好對方，避免對方離她而去。

其後，少女在治療後學會了自覺或自省，而且清楚了解自己需要哪一種人，以致日後雙方出現爭執時，就算再會有想討好別人的想法時，也不會再利用討好的方式留住對方，她後來更認識到一位「對的人」，至今與伴侶相處得十分快樂。

詳細內容，密切留意HKET TV在2月22日晚上10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩