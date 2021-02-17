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猴子擄嬰︱8日大雙胞胎女嬰遭猴群擄走　母親尖叫求救女嬰被拋上天空慘死

親子 18:02 2021/02/17

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印度近日有猴子擄走只得8日大的雙胞胎女嬰，最終只得一名女嬰生還。

印度發生罕見的猴子擄嬰案，一群猴子闖入民居「綁架」一對只得8日大的雙胞胎女嬰，最終只得一名女嬰生還。

綜合外媒報導，事件發生在2月13日，坦賈武爾地區（Thanjavur）一對只有8日大的女嬰，正在床上熟睡，怎料突然有一群猴子闖入家中，將兩名女嬰捉走。

母親聽到女兒哭喊，驚覺女兒遭猴子捉走，立即發出尖叫求救，鄰居聽到後過來幫忙。民眾看見猴子抬着2名女嬰走過屋頂，並將其中一名女嬰留在屋頂上，而另一名女嬰則被拋上天空，繼而掉進附近河道中，當場溺斃。留在屋頂上的女嬰獲救，現無大礙。

這並非印度首次出現猴子拐帶嬰兒事件，在2019年奧里薩邦（Odisha）一條村莊，一名嬰兒在熟睡期間遭擄走，母親苦追不果，最後嬰兒摔死於井中。

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責任編輯︰王明芳

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